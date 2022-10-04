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Єврокомісія готується до відключення електроенергії в країнах ЄС взимку

"Європейська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 13:00

Євросоюз може зіткнутися з відключеннями електроенергії цієї зими, попередив єврокомісар з питань кризового управління Янез Ленарчич.

Про це він сказав у інтерв’ю німецькій медіа-мережі RND, повідомляє "Європейська правда".

Ленарчичне виключив, що країнам ЄС знадобиться допомога через енергетичну кризу. За його словами, Європейська комісія розглядає два різні сценарії. 

По-перше, одна чи невелика кількість держав-членів може постраждати від "незначного інциденту, такого як відключення електроенергії. У цьому випадку інші країни ЄС можуть підтримувати та постачати електрогенератори, як це відбувається під час реагування на стихійні лиха.

По-друге, відключення може відбутися у великій кількості країн, і в цьому випадку стратегічний резерв ЄС буде використаний для реагування.

Ленарчич зазначив, що заходи ЄС будуть вжиті швидко у разі надзвичайної ситуації, навівши приклади останніх років, коли генератори та паливо були доставлені до Словенії того ж дня, коли енергосистема країни була пошкоджена сніговою бурею. Також підтримка ЄС надійшла відразу після Землетрусу у Хорватії у 2020 році.

Він сказав, що ЄС загалом готується до кризової зими. Єврокомісар пояснив, що після досвіду пандемії коронавірусу Брюссель намагається "передбачати кризи".

ВІДЕО ДНЯ

На початку жовтня президент Естонії закликав громадян готуватись до можливих перебоїв з електропостачанням.

Раніше прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас попередила про можливі відключення електроенергії, які можуть бути спричинені від’єднанням Росії від системи електропостачання країн Балтії.

Теми: ЄСвійна
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