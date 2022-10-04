На Херсонщині звільнили низку населених пунктів: захисники публікують відео

4 жовтня у соцмережах з’явилася низка відео з нових звільнених населених пунктів у Херсонській області. Захисники повідомляють про деокупацію Давидового Броду, Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, карти бойових дій від Deep State

Деталі: Військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського повідомили про звільнення Давидового Броду 4 жовтня.

Пряма мова військового: "Слава Україні! Слава морській піхоті! Сьогодні, 4 жовтня, Давидів Брід звільнений від орків (росіян – ред.) силами 35-ї окремої бригади морської піхоти. Урочисто вішаємо жовто-блакитний стяг над Давидовим Бродом".

Українські захисники публікують у мережі відео про звільнення Давидового Броду, Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки у Херсонській області. Відео з Telegram Маріупольської міської ради pic.twitter.com/OAQvaAO8xQ — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 4, 2022

Деталі: Водночас у мережі публікують відео українських захисників і з низки інших населених пунктів на Херсонщині. Зокрема, зі Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки, які розташовані поблизу Давидового Броду.

Клікніть, щоб перейти на карту Скриншот з deepstatemap.live

Голова Офісу президента Андрій Єрмак ймовірно натякнув на звільнення 5 населених пунктів у Херсонській області.

ВІДЕО ДНЯ

У своєму Telegram він опублікував пост з емодзі, який складається з зображень 5 українських прапорів, ракети і кавуна.

Передісторія: