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На Херсонщині звільнили низку населених пунктів: захисники публікують відео

Ірина БалачукВівторок, 4 жовтня 2022, 14:51
На Херсонщині звільнили низку населених пунктів: захисники публікують відео
Скриншот з deepstatemap.live

4 жовтня у соцмережах з’явилася низка відео з нових звільнених населених пунктів у Херсонській області. Захисники повідомляють про деокупацію Давидового Броду, Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, карти бойових дій від Deep State

Деталі: Військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського повідомили про звільнення Давидового Броду 4 жовтня.

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Пряма мова військового: "Слава Україні! Слава морській піхоті! Сьогодні, 4 жовтня, Давидів Брід звільнений від орків (росіян – ред.) силами 35-ї окремої бригади морської піхоти. Урочисто вішаємо жовто-блакитний стяг над Давидовим Бродом".

Деталі: Водночас у мережі публікують відео українських захисників і з низки інших населених пунктів на Херсонщині. Зокрема, зі Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки, які розташовані поблизу Давидового Броду. 

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Скриншот з deepstatemap.live

Голова Офісу президента Андрій Єрмак ймовірно натякнув на звільнення 5 населених пунктів у Херсонській області.

У своєму Telegram він опублікував пост з емодзі, який складається з зображень 5 українських прапорів, ракети і кавуна.  

Передісторія:

  • 2 жовтня у соцмережах російські пропагандисти почали панікувати та писати про успіх українського контрнаступу на Херсонщині. Зокрема у соцмережах повідомили про звільнення села Хрещенівка на Херсонщині.
  • Офіційно у ЗСУ ці дані не підтвердили, але начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що "успіхи є".
  • Згодом президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення на Херсонщині двох населених пунктів – Архангельського та Миролюбівки.

Теми: Херсонська областьдеокупація
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