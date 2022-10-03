Зеленський підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки на Херсонщині

Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення на Херсонщині двох населених пунктів - Архангельського та Миролюбівки.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Дякую воїнам 129-ї бригади мого рідного Кривого Рогу, які відзначились хорошими результатами і звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку".

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Деталі: Також Зеленський подякував воїнам 115-ї бригади тероборони, які захищали Житомирщину, воїнам 117-ї бригади, які захищають північно-східний напрямок на Сумщині, воїнам 127-ї бригади тероборони за захист Харкова і звільнення території Харківщини, аоїнам 110-ї бригади, які хоробро дають відсіч окупантам на Запорізькому напрямку.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич також повідомив про звільнення двох населених пунктів на Херсонщині – Архангельська та Миролюбівки.

Що було раніше: У соцмережах російські пропагандисти 2 жовтня почали панікувати та писати про успіх українського контрнаступу на Херсонщині.

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Зокрема, 2 жовтня у соцмережах повідомили про звільнення села Хрещенівка на Херсонщині. Офіційно у ЗСУ ці дані не підтвердили, але начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що "успіхи є".

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