Зеленський підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки на Херсонщині
Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення на Херсонщині двох населених пунктів - Архангельського та Миролюбівки.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Дякую воїнам 129-ї бригади мого рідного Кривого Рогу, які відзначились хорошими результатами і звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку".
Деталі: Також Зеленський подякував воїнам 115-ї бригади тероборони, які захищали Житомирщину, воїнам 117-ї бригади, які захищають північно-східний напрямок на Сумщині, воїнам 127-ї бригади тероборони за захист Харкова і звільнення території Харківщини, аоїнам 110-ї бригади, які хоробро дають відсіч окупантам на Запорізькому напрямку.
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич також повідомив про звільнення двох населених пунктів на Херсонщині – Архангельська та Миролюбівки.
Що було раніше: У соцмережах російські пропагандисти 2 жовтня почали панікувати та писати про успіх українського контрнаступу на Херсонщині.
Зокрема, 2 жовтня у соцмережах повідомили про звільнення села Хрещенівка на Херсонщині. Офіційно у ЗСУ ці дані не підтвердили, але начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що "успіхи є".
Нагадаємо:
- 12 вересня речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що на Херсонщині звільнили Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий ставок і Миролюбівку.
- В кінці серпня повідомлялося, що ЗСУ звільнили 4 села на Херсонщині, серед яких Архангельське.
- Назви цих сіл траплялися у зведеннях Генштабу серед населених пунктів, які обстрілювали окупанти.