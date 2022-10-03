Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки на Херсонщині

Альона Мазуренко Понеділок, 3 жовтня 2022, 00:42
deepstatemap

Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення на Херсонщині двох населених пунктів - Архангельського та Миролюбівки.

Джерело: відеозвернення Зеленського 

Пряма мова: "Дякую воїнам 129-ї бригади мого рідного Кривого Рогу, які відзначились хорошими результатами і звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку".

Деталі: Також Зеленський подякував воїнам 115-ї бригади тероборони, які захищали Житомирщину, воїнам 117-ї бригади, які захищають північно-східний напрямок на Сумщині, воїнам 127-ї бригади тероборони за захист Харкова і звільнення території Харківщини, аоїнам 110-ї бригади, які хоробро дають відсіч окупантам на Запорізькому напрямку.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич також повідомив про звільнення двох населених пунктів на Херсонщині – Архангельська та Миролюбівки.

Що було раніше: У соцмережах російські пропагандисти 2 жовтня почали панікувати та писати про успіх українського контрнаступу на Херсонщині. 

Зокрема, 2 жовтня у соцмережах повідомили про звільнення села Хрещенівка на Херсонщині. Офіційно у ЗСУ ці дані не підтвердили, але начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що "успіхи є".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • 12 вересня речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що на Херсонщині звільнили Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий ставок і Миролюбівку.
  • В кінці серпня повідомлялося, що ЗСУ звільнили 4 села на Херсонщині, серед яких Архангельське.
  • Назви цих сіл траплялися у зведеннях Генштабу серед населених пунктів, які обстрілювали окупанти.

Теми: ЗеленськийХерсонська областьконтрнаступЗбройні сили
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

оновленоРозвідка НАТО попередила про можливе випробування Росією ядерної суперторпеди – ЗМІ

СБУ підтвердила російський паспорт у судді Верховного Суду

У Кремлі заявили, що кордони "приєднаних" до РФ областей залежать "від волі населення"

Назвали лауреата Нобелівської премії-2022 у галузі фізіології та медицини

Глава Пентагону заявив, що українці змінили динаміку на полі бою

У бою над морем загинув полковник "Дід", який керував "привидами Києва"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський розповів, як отримує звіти про деокупацію: Успіхи не обмежуються Лиманом
Макрон пообіцяв Зеленському допомогти Україні відновити повний суверенітет
Лиман зачищений повністю – Зеленський
Останні новини
14:28
Вступ України до НАТО підтримують рекордні 83% українців
14:26
Лукашенко оголосив мобілізацію для збору врожаю
14:22
фотоПрихильник "руского міра" зливав дані про обороноздатність Одещини
14:20
оновленоРозвідка НАТО попередила про можливе випробування Росією ядерної суперторпеди – ЗМІ
14:15
В "Дії" почали тестувати програму доступного кредитування "єОселя": деталі
14:05
Киянам рекомендують повернутися до носіння масок через COVID-19
14:05
В ОК "Південь" пояснили чутки про хімічну зброю: росіяни хотіли феєричне відео
13:41
Міноборони Литви: процедури зі вступу України в НАТО мають розпочатися вже зараз попри війну
13:34
Кадиров каже, нібито відправляє на війну своїх неповнолітніх синів
13:26
Глави МЗС Азербайджану та Вірменії провели перемовини у Женеві
Усі новини...