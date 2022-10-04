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Окупанти вже будують "державний кордон" на Запоріжжі – ОВА

Роман ПетренкоВівторок, 4 жовтня 2022, 16:10
Окупанти вже будують державний кордон на Запоріжжі – ОВА
ФОТО: WIKIPEDIA

У Василівці що на Запоріжжі окупанти будують "державний кордон" з усіма своїми "правилами", повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух

Джерело: Старух в ефірі телемарафону

Пряма мова Старуха: "Окупанти намагаються у районі Василівки облаштувати "державний кордон", як вони вважають, з усіма правилами перетину, які вони там собі вигадали.

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Внаслідок цього не пускають чоловіків призовного віку".

Довідково: Василівка - це єдиний населений пункт, через який евакуюються жителі окупованих частин Запорізької, Херсонської областей, а також Донеччини та Луганщини.

Нагадаємо: Наразі у Василівці катастрофа з кількістю людей, які намагаються покинути ТОТ.

ВІДЕО ДНЯ

3 жовтня літній чоловік помер в черзі, не дочекавшись своєї евакуації.

Теми: Запорізька областькордонокупаціяРосія
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