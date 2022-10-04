Над Лиманом офіційно підняли український прапор
4 жовтня над деокупованим містом Лиман Донецької області офіційно підняли український прапор.
Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "Офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський передав від військових до Донецької обласної військової адміністрації повноваження з налагодження подальшого життя у звільнених населених пунктах".
Деталі: Кириленко подякував захисникам, які очищають українські землі від ворога.
Голова ОВА зазначив, що окупанти залишають по собі руїни, але знищені міста відбудують. Наразі у Лимані починають з налагодження логістики, завезення гуманітарної допомоги, видачі пенсій.
Кириленко наголосив, що мешканцям, які евакуювалися, повертатися до звільнених населених пунктів ще зарано.
Він пояснив це тим що зараз триває масштабна робота з розмінування, а попереду непроста зима, пережити яку буде вкрай важко.
Передісторія:
- Вдень 2 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про повну зачистку Лимана Донецької області від російських окупантів.
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