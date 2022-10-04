Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Над Лиманом офіційно підняли український прапор

Ірина БалачукВівторок, 4 жовтня 2022, 16:57
Над Лиманом офіційно підняли український прапор
Тут і далі фото з Telegram Павла Кириленка

4 жовтня над деокупованим містом Лиман Донецької області офіційно підняли український прапор.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський передав від військових до Донецької обласної військової адміністрації повноваження з налагодження подальшого життя у звільнених населених пунктах". 

Реклама:
 

Деталі: Кириленко подякував захисникам, які очищають українські землі від ворога.

 

Голова ОВА зазначив, що окупанти залишають по собі руїни, але знищені міста відбудують. Наразі у Лимані починають з налагодження логістики, завезення гуманітарної допомоги, видачі пенсій. 

 

Кириленко наголосив, що мешканцям, які евакуювалися, повертатися до звільнених населених пунктів ще зарано.

ВІДЕО ДНЯ

Він пояснив це тим що зараз триває масштабна робота з розмінування, а попереду непроста зима, пережити яку буде вкрай важко.

Передісторія:

  • Вдень 2 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про повну зачистку Лимана Донецької області від російських окупантів.

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з американським генералом Веслі Кларком: 

Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple Podcasts, Google Podcasts, SpotifySoundcloud, інші платформи

Теми: ЛиманДонецька областьдеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Лиман
Росіяни зосередили на Лимано-Куп’янському напрямку понад 100 тисяч окупантів – Євлаш
На Лимано-Куп’янському напрямку ворог намагається перехопити ініціативу − Череватий
На чотирьох напрямках тривають важкі бої, за добу було 30 боєзіткнень − Генштаб
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: