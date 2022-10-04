Над Лиманом офіційно підняли український прапор

Тут і далі фото з Telegram Павла Кириленка

4 жовтня над деокупованим містом Лиман Донецької області офіційно підняли український прапор.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський передав від військових до Донецької обласної військової адміністрації повноваження з налагодження подальшого життя у звільнених населених пунктах".

Реклама:

Деталі: Кириленко подякував захисникам, які очищають українські землі від ворога.

Голова ОВА зазначив, що окупанти залишають по собі руїни, але знищені міста відбудують. Наразі у Лимані починають з налагодження логістики, завезення гуманітарної допомоги, видачі пенсій.

Кириленко наголосив, що мешканцям, які евакуювалися, повертатися до звільнених населених пунктів ще зарано.

ВІДЕО ДНЯ

Він пояснив це тим що зараз триває масштабна робота з розмінування, а попереду непроста зима, пережити яку буде вкрай важко.

Передісторія:

Вдень 2 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про повну зачистку Лимана Донецької області від російських окупантів.

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з американським генералом Веслі Кларком:

Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, інші платформи