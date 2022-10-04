Над Лиманом офіційно підняли український прапор

Тут і далі фото з Telegram Павла Кириленка

4 жовтня над деокупованим містом Лиман Донецької області офіційно підняли український прапор.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський передав від військових до Донецької обласної військової адміністрації повноваження з налагодження подальшого життя у звільнених населених пунктах".

Деталі: Кириленко подякував захисникам, які очищають українські землі від ворога.

Голова ОВА зазначив, що окупанти залишають по собі руїни, але знищені міста відбудують. Наразі у Лимані починають з налагодження логістики, завезення гуманітарної допомоги, видачі пенсій.

Кириленко наголосив, що мешканцям, які евакуювалися, повертатися до звільнених населених пунктів ще зарано.

Він пояснив це тим що зараз триває масштабна робота з розмінування, а попереду непроста зима, пережити яку буде вкрай важко.

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Передісторія:

Вдень 2 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про повну зачистку Лимана Донецької області від російських окупантів.

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