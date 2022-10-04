Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Над Лиманом офіційно підняли український прапор

Ірина БалачукВівторок, 4 жовтня 2022, 16:57
Тут і далі фото з Telegram Павла Кириленка

4 жовтня над деокупованим містом Лиман Донецької області офіційно підняли український прапор.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський передав від військових до Донецької обласної військової адміністрації повноваження з налагодження подальшого життя у звільнених населених пунктах". 

 

Деталі: Кириленко подякував захисникам, які очищають українські землі від ворога.

 

Голова ОВА зазначив, що окупанти залишають по собі руїни, але знищені міста відбудують. Наразі у Лимані починають з налагодження логістики, завезення гуманітарної допомоги, видачі пенсій. 

 

Кириленко наголосив, що мешканцям, які евакуювалися, повертатися до звільнених населених пунктів ще зарано.

Він пояснив це тим що зараз триває масштабна робота з розмінування, а попереду непроста зима, пережити яку буде вкрай важко.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вдень 2 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про повну зачистку Лимана Донецької області від російських окупантів.

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з американським генералом Веслі Кларком: 

Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple Podcasts, Google Podcasts, SpotifySoundcloud, інші платформи

Теми: ЛиманДонецька областьдеокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

оновленоРосіяни атакували Білу Церкву дронами-камікадзе, є постраждалий — ОВА

Байден оголосив Зеленському про виділення $625 млн військової допомоги Україні

Шевченко офіційно підтвердив, що подав у відставку

фотоКоломойський навідався в НАБУ

Іран, який постачає Росії дрони, не визнає анексії українських територій

Окупанти вже будують "державний кордон" на Запоріжжі – ОВА

Усі новини...
Лиман
Вцілілі у Лимані окупанти тікали до Щастя – голова Луганської ОВА
Зеленський розповів, як отримує звіти про деокупацію: Успіхи не обмежуються Лиманом
У Лимані знайшли уламки винищувача РФ, про збиття якого не повідомляли
Останні новини
08:00
Дніпропетровщина: РФ пошкодила обстрілами ліцеї і церкву
07:18
Зведення Генштабу: У Криму бракує медикаментів для лікування поранених окупантів
06:43
ISW: ЗСУ досягають значних успіхів на Херсонщині
05:46
Іран відхрестився від постачання Росії безпілотників
04:59
Мурашов більше не буде директором ЗАЕС — МАГАТЕ
04:00
ЗМІ: Маск знову готовий придбати Twitter
03:12
оновленоРосіяни атакували Білу Церкву дронами-камікадзе, є постраждалий — ОВА
02:46
ЗСУ знищили на півдні два російські гелікоптери — Командування
01:55
США і Південна Корея випустили ракети у відповідь на запуск КНДР
01:01
ЗМІ: Китай і Росія проти публічного обговорення в ООН запуску ракети Північною Кореєю
Усі новини...