Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ просять партизан й надалі ділитися даними про окупантів: є результати

Роман ПетренкоВівторок, 4 жовтня 2022, 17:15
ЗСУ просять партизан й надалі ділитися даними про окупантів: є результати
ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ

Центр національного спротиву просить українців повідомляти про переміщення росіян на окупованих територіях.

Джерело: ЦНС

Деталі: За даними військових, за завдяки наводці партизан за останні два на півдні було знищено 6 складів боєприпасів та три ворожі бази.

Реклама:

Дослівно: "ЗСУ продовжує нищити окупантів завдяки ракетним ударам та координатам які надають партизани.

Які б результати на "референдумах" не малювали собі окупанти та вони лишаються ворогом на українській землі, де кожен українець наближає нашу перемогу".

Нагадаємо: 17 вересня в Мелітополі Запорізької області партизани підірвали залізничне полотно, яким окупанти везуть зброю і паливо для військової техніки з Криму.

ВІДЕО ДНЯ

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з американським генералом Веслі Кларком: 

Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple Podcasts, Google Podcasts, SpotifySoundcloud, інші платформи

Теми: партизаниокупаціявійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
партизани
"На очі партизанам": збір на дрони й тепловізори для ССО – розіграш ексклюзивних футболок
Партизани підпалили базу росіян у Маріуполі – Андрющенко
На Херсонщині партизани підірвали дві вантажівки з окупантами
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: