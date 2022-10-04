ЗСУ просять партизан й надалі ділитися даними про окупантів: є результати

Центр національного спротиву просить українців повідомляти про переміщення росіян на окупованих територіях.

Джерело: ЦНС

Деталі: За даними військових, за завдяки наводці партизан за останні два на півдні було знищено 6 складів боєприпасів та три ворожі бази.

Дослівно: "ЗСУ продовжує нищити окупантів завдяки ракетним ударам та координатам які надають партизани.

Які б результати на "референдумах" не малювали собі окупанти та вони лишаються ворогом на українській землі, де кожен українець наближає нашу перемогу".

Нагадаємо: 17 вересня в Мелітополі Запорізької області партизани підірвали залізничне полотно, яким окупанти везуть зброю і паливо для військової техніки з Криму.

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