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Партизани підірвали залізницю в окупованому Мелітополі - ЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 17 вересня 2022, 15:50
Партизани підірвали залізницю в окупованому Мелітополі - ЗМІ
фото: риа-мелитополь

ЗМІ повідомляють, що 17 вересня в Мелітополі Запорізької області прогримів вибух, було підірване залізничне полотно, яким окупанти везуть зброю і паливо для військової техніки з Криму.

Джерело: "РИА-Мелитополь"

Деталі: Внаслідок роботи мелітопольського опору зруйнована приймально-відправна колія станції Низяни, а також пошкоджені 25 шпал і рейки.

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Загиблих і постраждалих немає.

Журналісти пишуть, що як завжди після події, російські військові пильно оглядають усі машини, перевіряють усіх велосипедистів, пішоходів.

Його на своїх пропагандистських каналах підтвердили самі окупанти, назвавши роботу партизан "ударом українських бойовиків".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У п’ятницю на аеродромі в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі пролунав потужний вибух

Ще одна російська військова база згоріла вночі на 17 вересня в районі Молочного лиману біля Мелітополя.

Теми: Мелітопольокупація
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