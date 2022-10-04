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Захисники вже звільнили 1 534 населені пункти – ОП

Станіслав ПогоріловВівторок, 4 жовтня 2022, 18:28
Кирило Тимошенко, фото: ОП

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що Збройні сили вже звільнили 1 534 населені пункти.

Джерело: Тимошенко у Telegram

Деталі: За його словами, у тому числі було деокуповано 483 населених пункти на Харківщині.

Також Тимошенко сказав, що на сьогодні розміновано 502 населених пункти.

Крім того, Нацполіція відновила роботу у 1 200 населених пунктах, організовано 1 445 гуманітарних штабів, органи місцевого самоврядування запрацювали у 1 508 населених пунктах.

Що стосується критичної інфраструктури, то газопостачання відновлено у - 1 026, електроенергія - у 976, водопостачання та водовідведення – у 966, мобільний зв’язок – у 950 населених пунктах.

Що було раніше: 4 жовтня у соцмережах з’явилася низка відео з нових звільнених населених пунктів у Херсонській області. Захисники повідомляють про деокупацію Давидового Броду, Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки.

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Теми: в'язницяУкраїнаРосія
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