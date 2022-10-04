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Коломойський навідався в НАБУ

"Українська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 18:29
Коломойський навідався в НАБУ
Ігор коломойський, фото Bihus.Info

Олігарх Ігор Коломойський 4 жовтня прибув у київський офіс Національного антикорупційного бюро України.

Джерело: Bihus.Info

 
фото Bihus.Info

Деталі: Бізнесмен приїхав кортежем із супроводом.

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фото Bihus.Info

Коломойський перебував в НАБУ приблизно 45 хвилин, у цей день мав відбутися його допит.

 
фото Bihus.Info

Що передувало: У середині вересня детективи НАБУ провели обшук у Коломойського вдома на курорті Буковель. Правоохоронці вилучили документи, гаджет, а також скачали його вміст. Сам бізнесмен заявив, що про це "не чув".

Обшук стосувався провадження про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на майже 13 млрд грн у 2015 році.

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Крім того, на початку вересня антикорупційні органи оголосили підозри в цій справі колишнім менеджерам "Укрнафти". Коломойський наразі не має статусу підозрюваного.

Теми: КоломойськийНАБУдопит
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