Коломойський навідався в НАБУ
Олігарх Ігор Коломойський 4 жовтня прибув у київський офіс Національного антикорупційного бюро України.
Джерело: Bihus.Info
Деталі: Бізнесмен приїхав кортежем із супроводом.
Коломойський перебував в НАБУ приблизно 45 хвилин, у цей день мав відбутися його допит.
Що передувало: У середині вересня детективи НАБУ провели обшук у Коломойського вдома на курорті Буковель. Правоохоронці вилучили документи, гаджет, а також скачали його вміст. Сам бізнесмен заявив, що про це "не чув".
Обшук стосувався провадження про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на майже 13 млрд грн у 2015 році.
Крім того, на початку вересня антикорупційні органи оголосили підозри в цій справі колишнім менеджерам "Укрнафти". Коломойський наразі не має статусу підозрюваного.