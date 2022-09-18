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НАБУ провело обшук у Коломойського - джерела

"Українська правда"Неділя, 18 вересня 2022, 14:46
фото джерела УП

Детективи НАБУ провели обшук у Ігоря Коломойського, правоохоронці вилучили документи, гаджет, а також скачали його вміст. Сам бізнесмен заявив, що про це "не чув".

Джерело: видання ZN.UA з посиланням на свідків події та співрозмовників у НАБУ, Коломойський у коментарі УП

Деталі: За даними ZN.UA, обшук стосувався справи про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на майже 13 млрд грн в цінах 2015 року.

За словами свідків, представники слідства завітали до олігарха о п'ятій ранку, за місцем його проживання на курорті Буковель.

Джерела ZN.UA в НАБУ факт обшука підтвердили.

Водночас сам Коломойський на запитання УП, чи правда, що НАБУ провели у нього обшуки, відповів: "Не чув".

Втім, за даними УП, ще тиждень тому Коломойський був у Буковелі.

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фото джерела УП

За інформацією ZN.UA, Коломойський поки не проходить у цій справі як обвинувачений, підозра йому не оголошувалася. Але він є співвласником "Укрнафти", де днями прокурорами САП та детективами НАБУ було оголошено підозри щодо фінансових махінацій:

- колишньому голові правління "Укрнафти",

- колишній заступниці керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки "Укрнафти",

- колишній керівниці відділу контролю за обліком та поставками нафти й нафтопродуктів ПАТ "Укрнафти",

- колишнім директорам п’яти комерційних підприємств (одного з них затримали).

Справу відкрили за статтею про "заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах".

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Теми: КоломойськийНАБУ
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