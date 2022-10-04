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В очікувані ЗСУ окупанти мінують Кремінну – Гайдай

"Українська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 21:58
Getty Images

У місті Кремінна Луганської області, що на шляху контрнаступу ЗСУ, дислокується велика кількість російських військових. Вони мінують територію навколо міста.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова: "У нас є інформація, що досить багато там (у Кремінній - УП) окупантів. Вони все підряд мінують - розкидають міни-пелюстки, мінують дороги, будівлі. Тобто готуються до оборони або до того, щоб уповільнити просування Збройних сил України".

Деталі: Гайдай додав, що Кремінна - важливий напрямок для ЗСУ, бо з цього міста відкриваються шляхи на Старобільськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк.

Що передувало: На початку жовтня українські війська звільнили село Торське біля Лимана і почали вражати вогнем підрозділи противника в Кремінній.

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Теми: контрнаступЛуганська областьвійна
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