В очікувані ЗСУ окупанти мінують Кремінну – Гайдай

У місті Кремінна Луганської області, що на шляху контрнаступу ЗСУ, дислокується велика кількість російських військових. Вони мінують територію навколо міста.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова: "У нас є інформація, що досить багато там (у Кремінній - УП) окупантів. Вони все підряд мінують - розкидають міни-пелюстки, мінують дороги, будівлі. Тобто готуються до оборони або до того, щоб уповільнити просування Збройних сил України".

Деталі: Гайдай додав, що Кремінна - важливий напрямок для ЗСУ, бо з цього міста відкриваються шляхи на Старобільськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк.

Що передувало: На початку жовтня українські війська звільнили село Торське біля Лимана і почали вражати вогнем підрозділи противника в Кремінній.