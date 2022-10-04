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Генсек НАТО отримав заявку України на пришвидшений вступ до Альянсу – ОП

"Європейська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 22:10

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг отримав через дипломатичні канали заявку України на членство в Північноатлантичному Альянсі за прискореною процедурою, яку минулого тижня підписали президент, прем’єр і голова Верховної Ради.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у вівторок оголосив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

"На сьогодні генсек НАТО отримав цю заявку офіційно, шляхом ноти від України. Наступним етапом стане обговорення цієї заявки на рівні Північноатлантичної ради, тобто на рівні послів держав-членів НАТО в Брюсселі", – зазначив він.

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Жовква пояснив, що під пришвидшеною процедурою українська сторона має на увазі продовження інтеграції в НАТО без застосування Плану дій щодо членства, "який до сьогодні був одним з обов’язкових елементів".

"Тому Україна розраховує на відповідну модель руху, і, безумовно, і президент України, і дипломатична служба ведуть переговори з державами-членами НАТО про те, щоб така заявка набула практичного розгляду", – підсумував заступник глави ОП.

Раніше очільниця місії України при Північноатлантичному альянсі Наталія Галібаренко пояснила, що означає подання Києвом заявки на прискорений вступ до НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в п’ятницю Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

Читайте також: Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про "швидкий вступ" до Альянсу.

Теми: НАТОУкраїна
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