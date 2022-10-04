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НАТО не бачить підготовки Росії до ядерних випробувань

"Європейська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 21:45

Північноатлантичний Альянс наразі не бачив ознак можливої підготовки Росії до ядерного випробування, але продовжує пильно стежити за ситуацією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це представник НАТО сказав у коментарі Reuters у вівторок.

"Ми не бачимо жодних змін у ядерних силах Росії, але НАТО і члени Альянсу зберігають пильність", – сказав представник Альянсу на умовах анонімності.

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Він додав, що в новій Стратегічній концепції НАТО, ухваленій у червні, розширення Росією "нових і руйнівних систем доставки подвійного призначення із демонстративним використанням ядерної зброї як примусу" є викликом безпеці та інтересам Альянсу.

Нагадаємо, в останні дні у ЗМІ з’являються повідомлення про можливу підготовку Росією ядерного випробування.

За даними італійського видання La Repubblica, розвідка НАТО нібито попередила союзників про можливе випробування Росією суперторпеди "Посейдон", оснащеної ядерним зарядом.

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А за даними The Times, президент РФ Владімір Путін, ймовірно, планує випробування ядерної зброї поблизу України – для цього він спрямував у напрямку лінії фронту так званий "ядерний потяг".

Як відомо, Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї. Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

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Теми: НАТОРосіяядерна зброя
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