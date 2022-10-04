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Зеленський: ЗСУ здійснюють на півдні швидкий і потужний рух

Станіслав ПогоріловВівторок, 4 жовтня 2022, 23:06
Володимир Зеленський, скриншот

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив про успіхи Збройних сил на південному напрямку.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух у межах поточної оборонної операції".

Деталі: За словами Зеленського, від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це стосується як Херсонщини, так і Харківщини, а також Луганщини й Донеччини.

Президент перерахував низку звільнених населених пунктів на Херсонщині. Зокрема, це Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика й Мала Олександрівки та Давидів Брід, тощо.

"Наші воїни не зупиняються. І це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі", - підкреслив Зеленський.

Що було раніше: Увечері оперативне командування "Південь" повідомило, що ЗСУ звільнили від окупації російських загарбників іще вісім населених пунктів у Херсонській області. 

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Теми: ЗеленськийвійнаУкраїнаРосія
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