США і Південна Корея випустили ракети у відповідь на запуск КНДР

Південнокорейські та американські війська випустили залп ракет у море у відповідь на запуск Північною Кореєю балістичної ракети над Японією.

Джерело: Reuters з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї

Деталі: Кожна сторона запустила пару балістичних ракет малої дальності ATACMS американського виробництва.

Військові окремо підтвердили, що південнокорейська ракета Hyunmoo-2 вийшла з ладу незабаром після запуску і розбилася, але обійшлося без жертв.

Що передувало: Напередодні Північна Корея, що володіє ядерною зброєю, провела випробувальний запуск балістичної ракети, що вперше за п'ять років пролетіла над Японією.