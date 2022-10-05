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США і Південна Корея випустили ракети у відповідь на запуск КНДР

Анастасія КалатурСереда, 5 жовтня 2022, 01:55
США і Південна Корея випустили ракети у відповідь на запуск КНДР
ФОТО: GETTY

Південнокорейські та американські війська випустили залп ракет у море у відповідь на запуск Північною Кореєю балістичної ракети над Японією.

Джерело: Reuters з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї

Деталі: Кожна сторона запустила пару балістичних ракет малої дальності ATACMS американського виробництва.

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Військові окремо підтвердили, що південнокорейська ракета Hyunmoo-2 вийшла з ладу незабаром після запуску і розбилася, але обійшлося без жертв.

Що передувало: Напередодні Північна Корея, що володіє ядерною зброєю, провела випробувальний запуск балістичної ракети, що  вперше за п'ять років пролетіла над Японією. 

Теми: Північна Корея
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