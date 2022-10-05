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ЗМІ: Маск знову готовий придбати Twitter

Анастасія КалатурСереда, 5 жовтня 2022, 04:00
ЗМІ: Маск знову готовий придбати Twitter
ФОТО: GETTY

Мільярдер Ілон Маск готовий завершити купівлю Twitter за 44 мільярди доларів.

Джерело: джерело Reuters, Ілон Маск у Twitter

Деталі: Відновлення пропозиції відбулося перед  протистояння між Маском і Twitter у суді штату Делавер 17 жовтня. Маск надіслав Twitter лист, у якому йдеться про те, що він має намір продовжити угоду на первинних умовах, якщо суддя призупинить розгляд. Джерело, знайоме з командою Twitter, повідомило Reuters, що на засіданні суду у вівторок суддя попросив обидві сторони відзвітувати ввечері.

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Незрозуміло, чому Маск вирішив відмовитися від боротьби. У Twitter він написав, що "купівля Twitter - це прискорення для створення X, додатка для всього на світі".

Представник компанії повідомив Reuters, що Twitter отримав лист Маска і мав намір укласти угоду за початковою ціною. Невідомо, чи прийняв Twitter пропозицію Маска.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • У квітні стало відомо, що Маск купує Twitter за 44 млрд доларів після тижнів перемовин. Згодом він вирішив розірвати угоду на купівлю. Адвокати Маска звинуватили Twitter у тому, що він "не надав або відмовився" передати інформацію, яка допомогла б Маску та його команді встановити справжню кількість ботів або спам-акаунтів на платформі соціальної мережі.  Маск заявив, що може відновити угоду з придбання Twitter, якщо в компанії покажуть, як підтверджується справжність акаунтів у соцмережі.
  • Twitter подав до суду на Маска, щоб змусити його завершити угоду. Суд у Делавері (США) вирішив провести прискорений розгляд справи.

Теми: Масксоцмережі
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