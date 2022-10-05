ЗМІ: Маск знову готовий придбати Twitter

Мільярдер Ілон Маск готовий завершити купівлю Twitter за 44 мільярди доларів.

Джерело: джерело Reuters, Ілон Маск у Twitter

Деталі: Відновлення пропозиції відбулося перед протистояння між Маском і Twitter у суді штату Делавер 17 жовтня. Маск надіслав Twitter лист, у якому йдеться про те, що він має намір продовжити угоду на первинних умовах, якщо суддя призупинить розгляд. Джерело, знайоме з командою Twitter, повідомило Reuters, що на засіданні суду у вівторок суддя попросив обидві сторони відзвітувати ввечері.

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Незрозуміло, чому Маск вирішив відмовитися від боротьби. У Twitter він написав, що "купівля Twitter - це прискорення для створення X, додатка для всього на світі".

Представник компанії повідомив Reuters, що Twitter отримав лист Маска і мав намір укласти угоду за початковою ціною. Невідомо, чи прийняв Twitter пропозицію Маска.

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