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ISW: ЗСУ досягають значних успіхів на Херсонщині

Анастасія КалатурСереда, 5 жовтня 2022, 06:43
ISW: ЗСУ досягають значних успіхів на Херсонщині
ФОТО: GETTY

Українські війська досягають значних успіхів у Херсонській області, водночас продовжуючи просування в Харківській і Луганській областях.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на східному березі річки Інгулець, змусивши російські сили відступити   у напрямку Херсона. ЗСУ також продовжували просуватися на південь уздовж Дніпра і розірвали дві російські наземні лінії зв'язку на півночі Херсонської області, змусивши росіян відступити на південь від кордону Херсонсько-Дніпропетровської області в напрямку району Берислава.

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ISW уточнює, що українська кампанія перешкоджає спробам Росії перекинути додаткові боєприпаси, резерви, мобілізованих людей і засоби оборони на передові позиції.

Крім того, українські сили продовжували просуватися в східній частині Харківської області на захід від Сватового, просуваючись за річку Оскіл і все більше загрожуючи російським позиціям у Луганській області.

Російські джерела, на які посилається ISW, стверджували, що бої тривають у районі шосе Сватове-Кремінна.

ВІДЕО ДНЯ

4 жовтня росіяни продовжували завдавати артилерійських, авіаційних і ракетних ударів на захід від Гуляйполя, у Дніпропетровській і Миколаївській областях. Також російські війська продовжили наземні атаки в Донецькій області.

Теми: війнаРосія
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