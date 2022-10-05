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Білий дім прокоментував "мирні ідеї" Маска

"Європейська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 10:19

Речниця Білого дому прокоментувала "мирні ініціативи" американського бізнесмена Ілона Маска, який запропонував Україні відмовитися від Криму і проголосити нейтралітет для завершення війни з Росією.

Свою реакцію вона озвучила на брифінгу 4 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

За її словами,  все, що стосується України, не буде обговорюватися без України. 

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"Це їхнє рішення, коли справа стосується будь-якої дипломатії чи переговорів щодо цього. І тому я залишаю це на розсуд українського народу. Але, знаєте, ми збираємось переконатися, що ми будемо поряд з українцями, коли вони боротимуться за свій суверенітет. І це рішення щодо їхнього суверенітету, свободи, демократії ухвалюватиметься разом із ними", - сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Нагадаємо, засновник Tesla Ілон Маск виклав у Twitter опитування, в якому запропонував для "миру між Україною та Росією" визнати російську анексію Криму та провести на окупованих територія вибори "під наглядом ООН".

Твіти американського винахідника викликали хвилю критики, зокрема і з боку представників української влади.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Литви Гітанас Науседа відповів Маску історією про викрадені колеса Tesla.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, Маск "попався на вудку" Кремля, який шантажує світ ядерною зброєю.

Теми: СШАМаск
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