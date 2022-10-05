Білий дім прокоментував "мирні ідеї" Маска

Речниця Білого дому прокоментувала "мирні ініціативи" американського бізнесмена Ілона Маска, який запропонував Україні відмовитися від Криму і проголосити нейтралітет для завершення війни з Росією.

Свою реакцію вона озвучила на брифінгу 4 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, все, що стосується України, не буде обговорюватися без України.

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"Це їхнє рішення, коли справа стосується будь-якої дипломатії чи переговорів щодо цього. І тому я залишаю це на розсуд українського народу. Але, знаєте, ми збираємось переконатися, що ми будемо поряд з українцями, коли вони боротимуться за свій суверенітет. І це рішення щодо їхнього суверенітету, свободи, демократії ухвалюватиметься разом із ними", - сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Нагадаємо, засновник Tesla Ілон Маск виклав у Twitter опитування, в якому запропонував для "миру між Україною та Росією" визнати російську анексію Криму та провести на окупованих територія вибори "під наглядом ООН".

Твіти американського винахідника викликали хвилю критики, зокрема і з боку представників української влади.

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