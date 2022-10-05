Росіяни атакували дронами Миколаївщину, гатили з "Градів" та "Ураганів" по Донеччині – ОВА

Українські захисники на Луганщині уразили 4 опорні пункти ворога, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки росіян, три ЗРК, мостову та понтонну переправу, а також збили гелікоптер та 2 безпілотники; окупанти атакували Київщину та Миколаївщину дронами-камікадзе.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 9 ранку 5 жовтня

Деталі: Луганщина: авіація Сил оборони України завдала 17 ударів, підтверджено ураження 4 опорних пунктів, 11 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи ППО на різних напрямках збили один гелікоптер та 2 БПЛА ворога. Ракетні війська і артилерія уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс, а також мостову та понтонну переправу.

Ворог 11 разів обстрілював з артилерії та мінометів позиції українських бійців на лінії зіткнення. Один раз застосував авіацію.

Донецька область: вночі і зранку окупанти завдали ракетних ударів по Часовому Яру, пошкодили приватний будинок. Тривають бойові дії в районі селищ Піски, Водяне, Первомайське Очеретинської громади. Росіяни обстріляли з РСЗВ "Град" Карлівське водосховище, зокрема, близько 02:30 гатили по дамбі водосховища, також вели інтенсивні обстріли Торецької громади – пошкодили багатоквартирний будинок.

Упродовж доби росіяни здійснювали обстріли з артилерії, РСЗВ "Град" та "Ураган", а також завдали авіаудару (тип ракети не встановлено) по населених пунктах: Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Часів Яр, с.Новий Комар, с.Новоселівка перша, с.Карлівка, с.Іванівське. За минулу добу на Донеччині ­– 5 загиблих та 6 поранених цивільних.

Київщина: вночі ворог наніс удари дронами-камікадзе типу "Shahed-136" по Білій Церкві. Усього було 6 влучань та вибухів. Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура.

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Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють усі необхідні служби, рятувальники та техніка ДСНС, гасіння пожежі продовжується.

Дніпропетровщина: росіяни усю ніч обстрілювали Нікопольський район. Під удари російських "Градів" та важкої артилерії потрапили три громади – Червоногригорівська, Нікопольська та Марганецька. Попередньо, людей не зачепило. Найбільше постраждала Червоногригорівська громада – там два будинки зруйновані, до 20 – пошкоджені. Російські снаряди пошкодили два ліцея, церкву, магазин, газопровід та лінії електропередач.

У Нікополі ворожий обстріл пошкодив бази відпочинку. У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстеження території. Масштаби руйнувань уточнюються.

Харківська область: протягом доби російські окупанти продовжили обстрілювати населені пункти, що розташовані недалеко від державного кордону з Росією та лінією зіткнення. Зокрема, ворог обстріляв райони населених пунктів: Гранів, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ та Білий Колодязь. За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Чугуївському районі з пораненнями госпіталізовано одну людину.

В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 408 вибухонебезпечних пристроїв.

Миколаївщина: за минулу добу окупанти випустили півтора десятка снарядів важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню по Очакову, з метою пошкодження портової інфраструктури. Постраждалих немає. Також вночі ворог атакував Миколаївський район шістьма дронами-камікадзе "Shahed-136". Сили протиповітряної оборони всі БПЛА збили.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що розташовані на лінії розмежування. Як повідомляє ОК "Південь", надвечір ворог завдав удару по громаді двома ракетами типу С-300. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Вночі обстріли лунали за межами с. Широке Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонська область: ситуація в області напружена та динамічна. Тривають активні бойові дії. На Херсонщині цього тижня від російських окупантів Збройні Сили України звільнили вже 8 населених пунктів. Український прапор повернули до: Любимівки, Хрещенівки, Золотої Балки, Біляївки, Українки, Великої Олександрівки, Малої Олександрівки та Давидового Броду Бериславського району. За інформацією ОК "Південь", сили оборони закріплюються на звільнених територіях, утримують ініціативу та контроль.

Ворог обстрілює територіальні громади вздовж лінії фронту та визволені території, зокрема окупанти гатили з важкої артилерії по Хрещенівці, Осокорівці та Нововоронцовці Бериславського району. Пошкоджено житлові будинки та електромережі, є загиблий та поранені серед місцевих жителів.

З Херсона та Голої Пристані продовжують надходити повідомлення про мародерство військовослужбовців РФ, які відбирають автомобілі місцевих, а також про факти заселення окупантів у квартири та будинки. У центрі Херсона окупанти захопили приміщення редакції газети, а також міську друкарню, яку використовують у власних цілях.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській та Житомирській областях.