Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленського відреагували на папірці Путіна про анексію: Заберемо все своє

Ірина БалачукСереда, 5 жовтня 2022, 11:03
Андрій Єрмак. Фото ОПУ

В Офісі президента заявили, що так звані путінські "закони про прийняття" українських областей до складу Росії не варті паперу, на якому підписані, і що Україна поверне всі свої території.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані. Колективна божевільня може і далі жити у вигаданому світі".

Деталі: За словами голови ОП, найкращі ліки від російського божевілля – "ЗСУ, високоточна зброя, офензива (наступ – ред.)".

"Повернемо до реальності, заберемо все своє", – підсумував Єрмак.

Передісторія: 

Теми: Офіс президентаРосіяанексія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Українські бійці звільнили шість населених пунктів Луганщини – ОВА

Розвідка США вважає, що за вбивством Дугіної стоїть українська влада – ЗМІ

Зеленський запропонував Раді звільнити голову НБУ Шевченка

Путін закріпив указом захоплення окупантами ЗАЕС

Суддю з російським паспортом відрахували зі штату Верховного Суду

фотоУкраїна подає заявку на проведення Чемпіонату світу 2030 з футболу

Усі новини...
Офіс президента
ЗСУ остаточно звільнили Лиман
В ОП розповіли, за яких умов можуть відновитися переговори з Росією
Україна консультувалася з НАТО до подання заявки на вступ - ОП
Останні новини
02:40
Дедалі більше американців хочуть надання зброї Україні на тлі погроз Росії — опитування
01:38
Північна Корея випустила ще дві балістичні ракети в бік Японії
00:58
Сумщина: Росіяни обстріляли дві громади — ОВА
00:14
Ліга чемпіонів: "Шахтар" мінімально програв мадридському "Реалу"
23:49
Зеленський звернувся до окупантів російською: Іранські "Шахіди" не допоможуть, ви вже програли
23:08
Зеленський: Захисники звільнили на Херсонщині 3 населені пункти
22:53
Пращур курей: в Австралії знайшли лапи найбільшого вимерлого птаха на Землі
22:43
фотоНімеччина передала Україні ще дві ремонтно-евакуаційні машини
22:35
Росіяни призначили відповідального за анексовані області України
22:32
Українські бійці звільнили шість населених пунктів Луганщини – ОВА
Усі новини...