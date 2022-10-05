У Зеленського відреагували на папірці Путіна про анексію: Заберемо все своє

В Офісі президента заявили, що так звані путінські "закони про прийняття" українських областей до складу Росії не варті паперу, на якому підписані, і що Україна поверне всі свої території.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані. Колективна божевільня може і далі жити у вигаданому світі".

Деталі: За словами голови ОП, найкращі ліки від російського божевілля – "ЗСУ, високоточна зброя, офензива (наступ – ред.)".



"Повернемо до реальності, заберемо все своє", – підсумував Єрмак.

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