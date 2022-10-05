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Путін ввів у дію "закони" про анексію територій 4 областей України

Олена РощінаСереда, 5 жовтня 2022, 09:48
Путін ввів у дію закони про анексію територій 4 областей України
Володимир Путін, фото Getty Images

Президент Росії Володимир Путін підписав "закони про прийняття" до Російської Федерації захоплених територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.

Джерело: РИА Новости, ТАСС

Деталі: 5 жовтня Путін підписав закони про ратифікацію "договорів" про приєднання та федеральні конституційні закони про "прийняття" як суб'єктів РФ, як пишуть російські пропагандисти, "ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей".

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Зазначимо, що для територій окупованих Херсонської та Запорізької областей у Кремлі навіть видимість "республік" не створювали – анексували так.

Путін призначив Дениса Пушиліна тимчасовим виконувачем обов'язків "глави ДНР", Леоніда Пасічника – тво "глави ЛНР", Євгена Балицького – тво "губернатора" Запорізької області, Володимира Сальдо – тво "губернатора" Херсонської області.

Саме з цими особами російський президент 30 вересня підписав фіктивні й юридично нікчемні "договори" про "прийняття" окупованих територій українського сходу та півдня  до складу РФ.

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Херсонський ставленик Кремля Кирило Стремоусов уже заявив, що митний контроль на межі між Херсонською областю та Кримом перестав існувати.

Російські пропагандисти поширили мапу, якою заявляють, що до складу РФ "увійшли" повністю Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області, незважаючи на те, що за них йдуть бої та частина вказаних територій залишається під контролем української влади. 

"РИА Новости" стверджує, що це приблизно 8,8 млн жителів.

Україна та демократичний світ не визнають ані результати псевдореферендумів на захоплених територіях, ані "приєднання" ще частини України до РФ, як було і з Кримом, незаконно анексованим у 2014 році.

Передісторія: 

  • 21 вересня на тлі контрнаступу українців президент Росії Володимир Путін публічно підтримав псевдореферендуми на захоплених територіях України й оголосив про часткову мобілізацію в РФ.
  • 27 вересня ставленики Росії на окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької, та Херсонської областей завершили фіктивні "референдуми" про приєднання до Росії. Їхні результати були наперед відомі.
  • 30 вересня Володимир Путін підписав "договори" про прийняття до складу РФ захоплених територій і заявив, що відтепер жителі Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей – громадяни РФ. Конституційний суд РФ схвалив цей пакет документів, а Держдума та Радфед їх "ратифікували". 
  • Російська влада передбачила "перехідний період" до 2026 року для анексованих територій. Окупанти вже планують "вибори" до т. зв. "парламентів" на 2023 рік.
  • Президент Володимир Зеленський у відповідь на анексію заявив, що Україна готова до переговорів із Росією, але не з Володимиром Путіним, а з іншим президентом РФ. У Кремлі заявили, що тоді доведеться чекати на зміну позиції Зеленського чи на нового президента України.

Теми: ПутінРосіяанексіяокупація
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