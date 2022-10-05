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Більше десятка ворожих дронів атакували Україну в ніч на 5 жовтня - Повітряні сили

Валентина РоманенкоСереда, 5 жовтня 2022, 11:12
Більше десятка ворожих дронів атакували Україну в ніч на 5 жовтня - Повітряні сили
Юрій Ігнат

Більше десятка дронів атакували Україну з півдня в ніч на 5 жовтня.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону у середу

Деталі: За його словами, близько 12 дронів атакували нашу територію з півдня країни, шість із них було збито, три – зенітними ракетними військами на півдні, а також три - авіацією Повітряних сил.

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Ігнат зазначив, що такі серйозні види озброєння застосовуються для протидії ворожим безпілотникам з огляду на сейрозні загрози.

Наразі противник шукає слабкі місця у протиповітряній обороні України.

Пряма мова: "Загрози серйозні. Ми бачимо, що в Білій Церкві є певні влучання. Військово-цивільна адміністрація повідомила вже про наслідки. Це небезпека, тому будемо застосовувати будь-які сили та засоби, доступні нам, для того, щоб убезпечити наших громадян і наші Збройні сили й інші сили оборони.

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І будуть застосовуватися і авіація, і зенітні ракетні війська, і всі сили та засоби, якими можна збивати".

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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