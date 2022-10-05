Гайдай: Деякі вояки повертаються з Луганщини до Росії, бо нема ні одягу, ні їжі

На окупованій частині Луганської області тренують засуджених, які пішли в російські приватні військові компанії, тим часом деякі військові підрозділи повертаються в Росію через відсутність навіть форми та їжі, а в Кремінній окупанти вимикають зв'язок.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова: "Примусово мобілізованих чоловіків з Луганська без підготовки направляють до підрозділів, які зазнали найбільших втрат…

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Значні щоденні втрати особового складу російське військове керівництво намагається компенсувати за рахунок призову населення з окупованих територій України. Так, чоловіків з Луганська без проведення медичної комісії та підготовки після мобілізації одразу направляють на доукомплектування підрозділів, що зазнали найбільших втрат.

Водночас у центрах підготовки, які облаштовані на території Луганщини, готують новачків із приватних військових кампаній, завербованих в місцях позбавлення волі. Напевно, їхня підготовка важливіша, ніж вміння солдатів – жителів так званої "ЛНР".

Деталі: Водночас, заявляє Гайдай, деякі збройні формування повертаються до Росії.

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Зокрема, за даними голови ОВА, особовий склад навчального центру Молькино Краснодарського краю ФР "відбув у зворотному напрямку до Приморсько-Ахтарська у зв’язку із неспроможністю розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням військовослужбовців".

Як пише Гайдай, "зникла не тільки форма, а й їжа".

Тим часом у місті Кремінна зник мобільний зв’язок. Гайдай припускає, що окупанти остерігаються співпраці жителів із ЗСУ та поширення панічних настроїв на Луганщині.

"Хоча всі бачили, як із місцевих медичних закладів вивозили цивільних пацієнтів, навіть важких. Бо лікарням дозволили приймати виключно поранених військових. Із наближенням ЗСУ їх кількість збільшується", – додає він.

Цьому передувало: 21 вересня на тлі контрнаступу українців президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ.