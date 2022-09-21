Путін оголосив часткову мобілізацію

Президент Росії Володимир Путін вранці у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни.

Джерело: трансляція звернення Путіна, російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Путіна: "Для захисту Росії, її суверенітету і цілісності вважаю за необхідне підтримати пропозицію про проведення часткової мобілізації".

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Деталі: Указ уже підписано.

За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні.

Мобілізація почнеться вже 21 вересня.

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