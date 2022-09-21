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Путін оголосив часткову мобілізацію

Станіслав ПогоріловСереда, 21 вересня 2022, 09:12
Путін оголосив часткову мобілізацію
Володимир Путн, фото AFP via Getty Images

Президент Росії Володимир Путін вранці у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни.

Джерело: трансляція звернення Путіна, російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Путіна: "Для захисту Росії, її суверенітету і цілісності вважаю за необхідне підтримати пропозицію про проведення часткової мобілізації".

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Деталі: Указ уже підписано.

За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні.

Мобілізація почнеться вже 21 вересня.

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Передісторія:

  • 20 вересня Держдума Росії ввела в Кримінальний кодекс поняття "мобілізація" і "воєнний час", а також схвалила поправки щодо відповідальності за дезертирство під час мобілізації, або у воєнний час.
  • 19 вересня так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР"  зажадали негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами РФ.
  • Окупанти Херсонської області услід за бойовиками Донецької та Луганської областей теж виступили за термінове проведення "референдуму" про вступ до РФ.
  • Окупанти планують провести свої псевдореферендуми з 23 по 27 вересня. 
  • Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав шантажем спроби Росії провести так звані референдуми на окупованих територіях України. 
  • Також в ОП вкотре запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель.
  • 77% українців єдино прийнятним з варіантом встановлення миру вважають повернення Україною всіх територій, підконтрольних їй до 2014 року, включно з Донбасом і Кримом, ще 11% опитаних називають такий варіант досягнення миру "скоріше прийнятним".

Теми: ПутінмобілізаціяРосіявійна
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