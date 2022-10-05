ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Луганщини – Гайдай

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив деокупацію Збройними силами України кількох населених пунктів Луганщини.

Джерело: Гайдай в Telegram

Пряма мова: "Ну що ж, зараз вже офіційно – деокупація Луганської області розпочалася. Декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії, і там вже Збройні сили України піднімають український прапор".

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Деталі: Він не уточнив, скільки населених пунктів звільнили українські захисники, однак повідомив, що вже деокупована Білогорівка у Сєвєродонецькому районі. За його словами, селище "зруйноване вщент". Місцевим жителям вже привезли гуманітарну допомогу.

"15 місцевих мешканців, нарешті, вільно виходять на вулицю і радіють побачити своїх", – додав він.

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Що цьому передувало: На початку жовтня українські війська звільнили село Торське біля Лимана і почали вражати вогнем підрозділи противника в Кремінній.