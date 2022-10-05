Поліція затримала вбивцю патрульної в Чернівцях: він помер

Поліція затримала чоловіка, який 3 жовтня у Чернівцях стріляв у патрульних, внаслідок чого загинула поліцейська.

Джерело: голова Національної поліції Ігор Клименко

Пряма мова: "На жаль, 22-річна патрульна, молодший лейтенант поліції Таїсія Татарин загинула. У її напарника - вогнепальне поранення, його госпіталізовано.

Під час затримання зловмисник відкрив вогонь, тож поліцейські застосували зброю у відповідь. Затриманого поранено, йому надають медичну допомогу. Більше інформації надамо найближчим часом".

Деталі: Клименко висловив щирі співчуття родичам та близьким загиблої поліцейської.

Оновлено: Пізніше голова НПУ повідомив, що затриманий помер. Йому було 53 роки. Вказано, що це уродженець АР Крим, зареєстрований у Житомирській області.

Що передувало: Ввечері понеділка 3 жовтня невідомий чоловік відкрив стрілянину біля школи №27 на вулиці Воробкевича на околиці міста.

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Стало відомо, що патрульні приїхали на виклик - перевірити особу, яку запідозрили у розбещені неповнолітніх. 1 поліцейська загинула, 1 поліцейський отримав поранення.

Для розшуку злочинця було оголошено спеціальну поліцейську операцію.