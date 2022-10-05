Кадиров заявив, що Путін дав йому генерал-полковника
Середа, 5 жовтня 2022, 16:09
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що президент Росії Володимир Путін присвоїв йому звання генерал-полковника і назвав це великою честю.
Джерело: Кадиров у Telegram
Пряма мова Кадирова: "Президент Росії присвоїв мені звання генерал-полковника. Указ вийшов за номером 709. Володимир Володимирович особисто повідомив мені про це і привітав мене.
Я безмірно вдячний нашому Верховному Головнокомандувачу за високу оцінку моїх заслуг! Це для мене велика честь. Я даю слово, що виправдаю надану довіру авансом".
Деталі: Кадиров також повідомив, що зараз російські військові "ведуть успішні наступальні дії в "ДНР" і в Херсонській області, один за одним вони звільняють населені та стратегічно важливі пункти".
Передісторія:
- 3 жовтня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що нібито відправить своїх трьох 14-16-річних синів на війну в Україну.
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