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Кадиров заявив, що Путін дав йому генерал-полковника

Ірина БалачукСереда, 5 жовтня 2022, 16:09
Рамзан Кадиров. Фото з Telegram

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що президент Росії Володимир Путін присвоїв йому звання генерал-полковника і назвав це великою честю.

Джерело: Кадиров у Telegram

Пряма мова Кадирова: "Президент Росії присвоїв мені звання генерал-полковника. Указ вийшов за номером 709. Володимир Володимирович особисто повідомив мені про це і привітав мене.

Я безмірно вдячний нашому Верховному Головнокомандувачу за високу оцінку моїх заслуг! Це для мене велика честь. Я даю слово, що виправдаю надану довіру авансом". 

Деталі: Кадиров також повідомив, що зараз російські військові "ведуть успішні наступальні дії в "ДНР" і в Херсонській області, один за одним вони звільняють населені та стратегічно важливі пункти".

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Теми: КадировРосіявійна
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