Кадиров каже, нібито відправляє на війну своїх неповнолітніх синів

скріншот з відео, яке оприлюднив кадиров під постом про своїх дітей

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, нібито відправить своїх трьох 14-16-річних синів на війну в Україну.

Джерело: Кадиров у Telegram

Деталі: Кадиров сказав, що його діти готові продемонструвати бойові навички на війні в Україні.

Пряма мова Кадирова: "Неповнолітній вік не повинен заважати навчанню захисників нашої Батьківщини. Ахмату, Елі та Адаму 16, 15 і 14 років відповідно.

Настав час показати себе в реальному бою, і це їхнє прагнення я тільки вітаю. Скоро вони вирушать на передову і перебуватимуть на найскладніших ділянках лінії зіткнення".

Деталі: Кадиров пояснив, що його критикують, нібито його рідні не воюють, він вирішив довести протилежне.

Довідково: У Кадирова 4 сини та 6 дочок.

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