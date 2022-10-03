Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кадиров каже, нібито відправляє на війну своїх неповнолітніх синів

Роман ПетренкоПонеділок, 3 жовтня 2022, 13:34
Кадиров каже, нібито відправляє на війну своїх неповнолітніх синів
скріншот з відео, яке оприлюднив кадиров під постом про своїх дітей

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, нібито відправить своїх трьох 14-16-річних синів на війну в Україну.

Джерело: Кадиров у Telegram

Деталі: Кадиров сказав, що його діти готові продемонструвати бойові навички на війні в Україні.

Реклама:

Пряма мова Кадирова: "Неповнолітній вік не повинен заважати навчанню захисників нашої Батьківщини. Ахмату, Елі та Адаму 16, 15 і 14 років відповідно.

Настав час показати себе в реальному бою, і це їхнє прагнення я тільки вітаю. Скоро вони вирушать на передову і перебуватимуть на найскладніших ділянках лінії зіткнення".

Деталі: Кадиров пояснив, що його критикують, нібито його рідні не воюють, він вирішив довести протилежне.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: У Кадирова 4 сини та 6 дочок.

Передісторія: 

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію. Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну більше мільйона людей, переважно з сіл.
  • У 24 вересня в російських містах проходили акції проти війни в Україні та примусової мобілізації росіян, було затримано сотні людей.

Теми: КадироввійнапропагандаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Кадиров
США ввели санкції щодо матері Кадирова та директора "Артеку"
Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану
Британська розвідка розповіла, як Кадиров доводить свою лояльність Путіну
Останні новини
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
Усі новини...
Реклама: