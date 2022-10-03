Кадиров каже, нібито відправляє на війну своїх неповнолітніх синів
Понеділок, 3 жовтня 2022, 13:34
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, нібито відправить своїх трьох 14-16-річних синів на війну в Україну.
Джерело: Кадиров у Telegram
Деталі: Кадиров сказав, що його діти готові продемонструвати бойові навички на війні в Україні.
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Пряма мова Кадирова: "Неповнолітній вік не повинен заважати навчанню захисників нашої Батьківщини. Ахмату, Елі та Адаму 16, 15 і 14 років відповідно.
Настав час показати себе в реальному бою, і це їхнє прагнення я тільки вітаю. Скоро вони вирушать на передову і перебуватимуть на найскладніших ділянках лінії зіткнення".
Деталі: Кадиров пояснив, що його критикують, нібито його рідні не воюють, він вирішив довести протилежне.
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Довідково: У Кадирова 4 сини та 6 дочок.
Передісторія:
- Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію. Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну більше мільйона людей, переважно з сіл.
- У 24 вересня в російських містах проходили акції проти війни в Україні та примусової мобілізації росіян, було затримано сотні людей.