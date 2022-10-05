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У звільненій Кам’янці на Харківщині знайшли 2 муміфікованих тіла у підвалі – поліція

Ірина БалачукСереда, 5 жовтня 2022, 16:51
У звільненій Кам’янці на Харківщині знайшли 2 муміфікованих тіла у підвалі – поліція
Фото з Facebook поліції

Правоохоронці знайшли два муміфікованих тіла у підвалі зруйнованого будинку у звільненому селі Кам’янка Харківської області.

Джерело: поліція Харківської області у Facebook

Дослівно поліція: "Поліцейські продовжують фіксувати злочини російських військових на Харківщині. Муміфіковані тіла двох чоловіків знайшли у підвальному приміщенні зруйнованого будинку у селі Кам'янка Ізюмського району".

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Деталі: Виявлені останки направили на судово-медичну експертизи.

Спеціалісти встановлять причину смерті людей.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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Теми: Харківська областьдеокупаціяполіція
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