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Осінній наступ: Резніков на карті показав просування ЗСУ вперед

Станіслав ПогоріловСереда, 5 жовтня 2022, 21:55
Осінній наступ: Резніков на карті показав просування ЗСУ вперед
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив карту, на які наглядно показано, як Збройні сили звільняють від окупантів українські території.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова Резнікова: "Поки "російський парламент" п'яніє від марних спроб анексії, наші воїни продовжують йти вперед".

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Деталі: За його словами, "це найкраща відповідь на всілякі "референдуми", "укази", "договори" та пафосні промови".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Як повідомляло видання Financial Times, США попередили Україну про необхідність скористатися імпульсом та звільнити окуповані території на півдні до початку зими, адже погіршення погодних умов дасть змогу Росії закріпитись на захоплених територіях.

Теми: Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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