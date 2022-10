Осінній наступ: Резніков на карті показав просування ЗСУ вперед

Міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив карту, на які наглядно показано, як Збройні сили звільняють від окупантів українські території.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова Резнікова: "Поки "російський парламент" п'яніє від марних спроб анексії, наші воїни продовжують йти вперед".

Деталі: За його словами, "це найкраща відповідь на всілякі "референдуми", "укази", "договори" та пафосні промови".

#UAarmy’s autumn offensive, day by day. While the "russian parliament" is intoxicated from the futile attempts at annexation, our soldiers continue moving forward.

This is the best answer to any and all "referenda", "decrees", "treaties" and pathetic speeches. pic.twitter.com/qLCBu0Vdns