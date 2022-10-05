Україна почала вирішальну битву за південь, яку необхідно закінчити до зими – FT

Сполучені Штати попередили Україну про необхідність скористатися імпульсом та звільнити окуповані території на півдні до початку зими, адже погіршення погодних умов дасть змогу Росії закріпитись на захоплених територіях.

Джерело: Financial Times

Деталі: Як повідомляє FT, Збройним силам України необхідно якнайшвидше відбити південь, бо земля в регіоні не промерзала останні три роки, а це означає, що місцевість незабаром стане дуже брудною. За таких умов буде важко маневрувати, через що доведеться використовувати основні дороги та бути назахищеними від атак.

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Демократ із сенатського комітету з міжнародних відносин Кріс Мерфі заявив, що Україні потрібно продовжувати використовувати свою перевагу. На його думку, "джерелом життєвої сили" для України є доступ до Одеси.

Пряма мова: "Бойовий сезон закінчується. Українці отримали перевагу і їм потрібно продовжувати свій наступ. В довгостроковій перспективі для України стане катастрофою, якщо Росія зможе відрізати для неї доступ до акваторії від Маріуполя до Одеси. Життєва сила України пов’язана з доступом до Одеси. Тому важливо зберігати наступальну позицію, а не лише вести оборону на півдні".

Більше деталей: Однак FT пише, що західні союзники розглядають звільнення окупованого Херсону як вирішальне випробування для України. За оцінками військових чиновників та аналітиків, Україна може звільнити Херсон до середини листопада. Представник Міноборони США повідомив, що ЗСУ вже просунулися на північний схід від міста та закріпилися на річці Дніпро.

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За даними FT, Україна погодилася, що найближчі тижні матимуть вирішальне значення для кампанії з деокупації території на півдні. Водночас представник у НАТО повідомив, що Росія вже зміцнила позиції на півдні: "Росіянам знадобилося багато зусиль і багато часу, щоб окопатися трохи інакше, ніж вони робили це на сході. Вони змогли перемістити броню, вони змогли побудувати елементарний захист".

Західні союзники України уважно стежать за контрнаступом ЗСУ на Херсонщині, як пише FT, шукаючи доказів того, що українські військові можуть застосувати отриману зброю для комплексного та багатостороннього нападу на глибоко закріплені позиції в міському середовищі.

Що цьому передувало: У серпні керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для України життєво необхідно завершити активну фазу війни до настання зими.

Нагадаємо: 4 жовтня стало відомо, що Збройні сили України звільнили від окупації російських загарбників ще вісім населених пунктів у Херсонській області.