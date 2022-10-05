Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські бійці звільнили шість населених пунктів Луганщини – ОВА

Євген КізіловСереда, 5 жовтня 2022, 22:32
Українські бійці звільнили шість населених пунктів Луганщини – ОВА
Getty Images

Збройні сили України деокупували шість населених пунктів Луганської області.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в коментарі телеканалу Freedom

Деталі: Гайдай не став розкривати назви і порадив дочекатися офіційного повідомлення Генерального штабу. Він пояснив це тим, що ефір може дивитися ворог і, отримавши таку інформацію, він посилить обстріли цих населених пунктів.

Реклама:

Пряма мова: "Можу тільки сказати, що на сьогоднішній день це шість населених пунктів".

Що передувало: 4 жовтня з'явилась інформація, що Збройні сили України звільнили від окупації російських загарбників іще вісім населених пунктів у Херсонській області.

Читайте також: "По декілька сіл за день". Звільнення Харківщини очима військових та місцевих

ВІДЕО ДНЯ
Теми: контрнаступвійнаЛуганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Одещину та Миколаївщину атакували дрони-камікадзе, шість збито
Осінній наступ: Резніков на карті показав просування ЗСУ вперед
Росіяни призначили відповідального за анексовані області України
Росіяни обстріляли Харків, зайнялася пожежа — Терехов
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: