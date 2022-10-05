Українські бійці звільнили шість населених пунктів Луганщини – ОВА

Збройні сили України деокупували шість населених пунктів Луганської області.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в коментарі телеканалу Freedom

Деталі: Гайдай не став розкривати назви і порадив дочекатися офіційного повідомлення Генерального штабу. Він пояснив це тим, що ефір може дивитися ворог і, отримавши таку інформацію, він посилить обстріли цих населених пунктів.

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Пряма мова: "Можу тільки сказати, що на сьогоднішній день це шість населених пунктів".

Що передувало: 4 жовтня з'явилась інформація, що Збройні сили України звільнили від окупації російських загарбників іще вісім населених пунктів у Херсонській області.

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