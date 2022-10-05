Зеленський: Захисники звільнили на Херсонщині 3 населені пункти

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив про звільнення в Бериславському районі на Херсонщині 3 населених пунктів.

Джерело: Зеленський у вечірньому відеозверненні, ОК "Південь" у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Тільки за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка і Петропавлівка. Рух триває".

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Що було раніше: За даними американського Інституту дослідження війни (ISW), українські війська досягають значних успіхів у Херсонській області, водночас продовжуючи просування в Харківській і Луганській областях.