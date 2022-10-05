Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський звернувся до окупантів російською: Іранські "Шахіди" не допоможуть, ви вже програли

Станіслав ПогоріловСереда, 5 жовтня 2022, 23:49
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський переконаний, що окупантам не допоможе виграти війну ніяка зброя, включаючи іранські дрони "Шахіди", у вечірньому відезверненні він навіть перейшов на російську.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Навіть якщо ви (окупанти – ред.) ще десь у світі знайдете якусь іншу зброю з такою самою "природною" для вашого "русского міра" назвою, як ці ось іранські "Шахіди", якими ви намагаєтеся бомбити такі наші міста, як наприклад Біла Церква... Це все одно вже нічим вам не допоможе. Ви вже програли".

Деталі: Президент підкреслив, що українці знаходяться на своїй землі і відчувають свою правоту, доді як в російському суспільстві відбуваються процеси, які ведуть до "самознищення".

"Українці знають, за що воюють. І дедалі більше громадян Росії усвідомлюють, що вони мають загинути просто тому, що одна людина не хоче припинити війну. Очевидно, хто переможе", - підкреслив Зеленський.

Що було раніше: Минулої ночі росіяни атакували місто Біла Церка іранськими дронами-камікадзе.

Теми: ЗеленськийвійнаУкраїнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Рада звільнила Шевченка з посади голови НБУ

Вперше з серпня ворог ударив ракетами з Білорусі

Голова Радфеду РФ запропонувала делегації України негайно сісти за стіл переговорів

фотоКличко розповів, як Київ готується до зими й запуску опалення

ЄС остаточно затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії у відповідь на анексію

НАБУ повідомило про підозру голові НБУ Шевченку

Усі новини...
Зеленський
Зеленський запропонував Раді звільнити голову НБУ Шевченка
У Зеленського давно готували заміну: чому голова НБУ пішов у відставку
Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача
Останні новини
16:37
Зеленський вніс кандидатуру ексголови Ощадбанку Пишного на пост голови НБУ
16:33
МЗС Естонії: українських біженців відвезли з російсько-естонського кордону невипадково
16:32
На Харківщині виявили ще два тіла зі слідами катувань
16:22
Українські військові вже вчаться керувати NASAMS і IRIS-T
16:11
Рада звільнила Шевченка з посади голови НБУ
16:05
Європарламент після анексії закликав до збільшення військової допомоги Україні
15:57
відео"Азов" про полон: керівництво країни дало нам право вибору, у 300 з 600 поранених гнили рани
15:55
Лукашенко заборонив підвищувати ціни у Білорусі
15:52
Зеленський вважає, що Путін "не збереже життя", якщо застосує ядерну зброю
15:30
Не "українська криза": омбудсмен закликав Червоний Хрест називати війну "війною"
Усі новини...