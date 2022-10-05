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Зеленський звернувся до окупантів російською: Іранські "Шахіди" не допоможуть, ви вже програли

Станіслав ПогоріловСереда, 5 жовтня 2022, 23:49
Зеленський звернувся до окупантів російською: Іранські Шахіди не допоможуть, ви вже програли
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський переконаний, що окупантам не допоможе виграти війну ніяка зброя, включаючи іранські дрони "Шахіди", у вечірньому відезверненні він навіть перейшов на російську.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Навіть якщо ви (окупанти – ред.) ще десь у світі знайдете якусь іншу зброю з такою самою "природною" для вашого "русского міра" назвою, як ці ось іранські "Шахіди", якими ви намагаєтеся бомбити такі наші міста, як наприклад Біла Церква... Це все одно вже нічим вам не допоможе. Ви вже програли".

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Деталі: Президент підкреслив, що українці знаходяться на своїй землі і відчувають свою правоту, доді як в російському суспільстві відбуваються процеси, які ведуть до "самознищення".

"Українці знають, за що воюють. І дедалі більше громадян Росії усвідомлюють, що вони мають загинути просто тому, що одна людина не хоче припинити війну. Очевидно, хто переможе", - підкреслив Зеленський.

Що було раніше: Минулої ночі росіяни атакували місто Біла Церка іранськими дронами-камікадзе.

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Теми: ЗеленськийвійнаУкраїнаРосія
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