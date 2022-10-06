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Запоріжжя: РФ вдарила ракетами по багатоповерхівках, є загиблі й постраждалі

"Українська правда"Четвер, 6 жовтня 2022, 06:53
Запоріжжя: РФ вдарила ракетами по багатоповерхівках, є загиблі й постраждалі
Наслідки ракетного удару по Запоріжжю 6 жовтня, фото з Telegram Олександра Старуха

Росіяни в ніч на 6 жовтня завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках у центрі Запоріжжя, три людини загинули й щонайменше 12 людей постраждали.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв і ДСНС

Дослівно: "Окупант атакував ракетами обласний центр. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується".

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Деталі: Внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті. Руйнувань зазнали житлові будинки.

Старух нагадав, що слід бути в укриттях.

Оновлення: О 06:45 Старух уточнив, що росіяни завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках. 

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О 08:13 Старух повідомив про двох загиблих: "Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги". 

Під завалами будинків ще є люди. Багатьох врятовано: серед них трирічна дівчинка, яку забрали в лікарню.

Об 11:14 Старух уточнив: "Наразі відомо про загибель однієї жінки. Загибель ще однієї людини не підтверджується. Дякуючи лікарям їі життя вдалося врятувати. 7 осіб отримали поранення різного ступеня важкості, їх ушпиталено, серед них одна трирічна дитина".

Старух додав, що жертв могло бути значно більше, але працівникам ДСНС вже вдалося врятувати 21 постраждалого. 

За даними секретаря міськради Куртєва, станом на 9-ту ранку відомо про 10 постраждалих. Двоє з них відмовилися від госпіталізації, 8 ушпиталено. Госпіталізовані перебувають у стані середньої та легкої важкості.

Згодом в ефірі загальнонаціонального марафону Олександр Старух підсумував, що після вибухів, що сталися у центрі міста о 5-й ранку, одна людина загинула, 12 осіб поранено, 21 людину врятували.

Станом на 14:30 рятувальники дістали з-під завалів тіла 3 загиблих.

На місці подій триває рятувальна операція.

Є велика ймовірність повторних ракетних атак, попередив Старух.

Близько 10:35 у Запоріжжі пролунали нові вибухи, росіяни знову завдали ракетного удару по інфраструктурних об'єктах. Друга серія ударів теж припала на центр міста, "але не по житлових кварталах".

Нагадаємо: Також цієї ночі росіяни обстріляли Харків.

УП, оновлено
Теми: ЗапоріжжявійнаРосія
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