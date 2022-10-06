У Запоріжжі знову вибухи: повторна ракетна атака

У Запоріжжі в четвер вранці пролунали вибухи, росіяни завдали нового ракетного удару, доки в місті ще розбирають завали після нічних ударів.

Джерело: голова Запорізько ОВА Олександр Старух, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, "Суспільне"

Пряма мова Старуха: "Чергова ракетна атака ворога. Перебувайте в укриттях!".

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Пряма мова Куртєва: "Кляті рашисти не залишають місто у спокої. Ворог знову вдарив по об‘єктах інфраструктури".

Деталі: Про нові вибухи у Запоріжжі кореспонденти "Суспільне" повідомили о 10:36.

У місті та області з 10:35 оголошена повітряна тривога.

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Після нічних ударів Старух попереджав, що є велика ймовірність повторних ракетних атак.

Оновлення: В ефірі загальнонаціонального марафону Олександр Старух розповів, що перші вибухи були о 5-й ранку, а по 10-й ранку сталися "три прильоти".

Пряма мова Старуха: "Знову в центр міста, але не по житлових кварталах.

На жаль, (раніше) зранку вдарили по житлових будинках в самому центрі міста. Зруйновані два під'їзди. Завдяки швидкій та ефективній роботі всіх служб вдалося врятувати 21 людину. На жаль, одна людина заинула й 12 людей поранено".

Цьому передувало: У ніч на 6 жовтня російські війська завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю: цілили в інфраструктурні об'єкти, влучили в багатоповерхівки. Є загибла й постраждалі, багатьох людей врятували з-під завалів.