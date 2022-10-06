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ISW: Контрнаступ на Харківщині ще не досяг піку

Анастасія КалатурЧетвер, 6 жовтня 2022, 06:14
ФОТО: GETTY

Контрнаступ України на Харківщині ще не досяг кульмінації і зараз просувається на  Луганщину.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі:  Росіяни не змогли утримати береги річок Оскіл і Сіверський Донець і використати їх як природні кордони, щоб запобігти просуванню українських сил на вразливі ділянки окупованого Росією північного сходу України.

Місцевість  західної частини Луганщини підходить для ведення швидкої маневреної війни, яку українські сили ефективно використовували в східній частині Харківської області на початку вересня. Як пише ISW, у  відкритих джерелах наразі немає жодних ознак того, що російські військові істотно укріпилися у західній частині Луганської області.

Північні та південні контрнаступи України,  імовірно, змушують Кремль віддавати пріоритет захисту одного району операцій на шкоду іншому. Аналітики ISW пишуть, що це потенційно підвищує ймовірність успіху України в обох районах.

 
ISW

Нагадаємо: Увечері 5 жовтня стало відомо, що Збройні сили України деокупували шість населених пунктів Луганської області.

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Теми: війнаРосія
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