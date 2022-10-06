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Зведення Генштабу: Поплічники росіян масово "евакуюються", поки ЗСУ звільняють території

"Українська правда"Четвер, 6 жовтня 2022, 07:15
ФОТО: GETTY

Поплічники росіян тікають в міру  звільнення тимчасово окупованих територій:  зі Сватового до Новопскова на Луганщині поїхали три автобуси з прихильниками окупантів, а на Херсонщині представники приватних охоронних кампаній з окупованого Криму планують евакуюватися назад на півострів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: В Рубіжному Луганської області для пошуку українських диверсантів та партизанів окупанти ввели комендантську годину та посилили фільтраційні заходи.

Надходить інформація про мінування російськими загарбниками об’єктів інфраструктури Енергодара.

Протягом доби окупанти завдали 5 ракетних та 8 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Постраждали об’єкти та цивільне населення понад тридцяти населених пунктів. Серед них - Біла Церква, Куп’янськ, Білогорівка, Сіверськ, Карлівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Гуляйполе, Прогрес, Нікополь та Мирне.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Рожковичі та Фотовиж Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Нескучне та Мілове;
  • на Краматорському напрямку – неподалік Верхньокам’янського, Іванівки, Серебрянки та Спірного;
  • на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Одрадівка, Майорськ, Нью-Йорк та Юр’ївка;
  • на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Піски, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка.
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого впливу в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Шахтарське, Золота Нива, Полтавка, Гуляйполе, Червоне, Павлівка, Гуляйпільське, Дорожнянка та Новоукраїнка.
  • на Південнобузькому напрямку окупанти продовжують перегрупування та відведення своїх підрозділів. Обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.  Зокрема, Велике Артакове, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Первомайське, Любомирівка, Солдатське, Правдине, Мирне та Олександрівка.

За добу ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Соледар, Одрадівка, Бахмутське, Бахмут, Красногорівка, Майорськ та Новомихайлівка. Наша авіація завдала понад п’ятнадцять ударів. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, чотирьох  зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, збито дев’ять ворожих БпЛА. Ракетні війська і артилерія уразили два пункти управління, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, вісім інших важливих об’єктів ворога.

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Теми: війна
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