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ЗСУ "приземлили" дев'ять російських "Шахедів"

Анастасія КалатурЧетвер, 6 жовтня 2022, 08:04
ФОТО: GETTY

Протиповітряна оборона на півдні України знищила дев’ять іранських дронів-камікадзе "Шахед-136", якими РФ атакувала Україну у ніч на 6 жовтня.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ  

Дослівно: "Уночі, з 5 на 6 жовтня, російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва.

Дев’ять дронів-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони".

Знати більше: Літаючі смертоносні мопеди. Звідки взялися іранські безпілотники "Шахеди" та "Мохаджери", як вони працюють та чим з ними боротися

Нагадаємо: Раніше повідомлялося про шість збитих дронів-камікадзе на півдні.

Теми: війнаРосіяППОбезпілотники
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