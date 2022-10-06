ЗСУ "приземлили" дев'ять російських "Шахедів"

Протиповітряна оборона на півдні України знищила дев’ять іранських дронів-камікадзе "Шахед-136", якими РФ атакувала Україну у ніч на 6 жовтня.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Дослівно: "Уночі, з 5 на 6 жовтня, російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва.

Дев’ять дронів-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони".

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Нагадаємо: Раніше повідомлялося про шість збитих дронів-камікадзе на півдні.