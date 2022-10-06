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Понад 1,6 мільйона українців депортовані до Росії – Зеленський

"Українська правда"Четвер, 6 жовтня 2022, 12:14
Понад 1,6 мільйона українців депортовані до Росії – Зеленський
Володимир Зеленський, фото з сайту президента

Росія примусово депортувала понад 1,6 млн українців, багато з них пройшли через фільтраційні табори та залишилися без документів.

Джерело: пресслужба Володимира Зеленського з посиланням на звернення президента до учасників сесії Генеральної асамблеї Організації американських держав (ОАД)

Пряма мова: "Вже понад 1,6 млн українців примусово депортовані в Росію. Вони розпорошені по території цієї держави, розкидані по віддалених регіонах РФ У багатьох із них відібрали документи, багато з них пройшли через страшні фільтраційні табори окупантів, де над ними знущались і залякували. Це – люди. Але для Росії це також ресурс".

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Деталі: Зеленський наголосив, що не сумнівається у перемозі України у війні, однак питання зараз в тому, скільки ще українців Росія зможе викрасти та вбити, перш ніж визнати свою поразку.

Він наголосив, що рф відправила свою армію в Україну, аби перетворити державу на свою колонію, як було раніше, у час імперій. Президент зауважив, що мільйони українців стали на захист свободи та своєї держави й не дозволять Росії повернути той старий несправедливий час.

Пряма мова: "Ми робимо все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю, щоб якнайшвидше врятувати всіх наших людей від цього вторгнення. Ми робимо все, щоб поставити крапку у довгому переліку українських жертв, який створює Росія".

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Що цьому передувало: У червні віцепрем’єр Ірина Верещук заявила, що Росія депортувала на свою територію близько 1 млн 200 тисяч українських громадян, з яких 240 тисяч дітей.

Теми: Зеленськийпрезидентдепортація Росія
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