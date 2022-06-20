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В уряді повідомили, скільки українців уже депортовано до Росії

Катерина ТищенкоПонеділок, 20 червня 2022, 19:56
Ірина Верещук, фото ОП

Віцепрем’єр Ірина Верещук заявила, що Росія депортувала на свою територію близько 1 млн 200 тисяч українських громадян, з яких 240 тисяч дітей.

Джерело: Верещук на брифінгу в медіацентрі "Україна" - Укрінформ

Пряма мова: "У мене є цифра, скільки депортовано загалом українців до Росії, і вона дещо відрізняється від тієї, яку надала російська сторона. Але ви розумієте, що російська сторона ніколи не говорить правди. Вони говорять про майже 2 млн людей.

Дані нашої розвідки свідчать про те, що це приблизно 1 млн 200 тисяч громадян".

Деталі: Верещук наголосила, що серед депортованих людей 240 тисяч – це діти, з яких 2 тисячі – сироти.

Вона також повідомила, що на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку перебуває понад 300 осіб, яких росіяни не дали евакуювати.

Пряма мова: "Наразі на заводі "Азот" в Сєвєродонецьку перебуває понад 300 осіб. Але це не "Азовсталь", тут немає таких бомбосховищ. "Азот" - це хімічний завод, який немає підземної інфраструктури. Ми звернулися із закликом відкрити гуманітарний коридор з цього заводу, хотіли використати міст "Ювілейний", який ще не був зруйнований. Але ворог не дав цього зробити".

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Більше деталей: При цьому Верещук наголосила, що евакуація можлива лише в тому випадку, якщо цивільні громадяни звертаються з проханням виїхати – це важливо, щоб не було примусу.

Що передувало: 13 червня в Донецькій ОВА повідомляли, що з Маріуполя окупанти депортували до Росії та тимчасово окупованих територій Донецької області понад 50 тисяч мешканців.

18 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що цивільні особи, які перебувають у сховищах заводу "Азот" у Сєвєродонецьку, відмовилися від евакуації.

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Теми: депортація РосіяВерещук
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