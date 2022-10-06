Вперше з серпня ворог ударив ракетами з Білорусі
В ніч на 6 жовтня російська авіація завдала ракетного удару по Україні з території Білорусі.
Джерело: Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП
Пряма мова: "Сьогодні зранку 4 літаки Ту-22 М3 стратегічної авіації країни агресора з повітряного простору Білорусі завдали авіаційний удар по території України.
Попереднє застосування авіації з цього напрямку було 28 серпня".
Деталі: Як уточнив "Українській правді" речник Повітряних сил Юрій Ігнат, йдеться про удар по Хмельниччині, який противник завдав ракетами Х-22.
Що передувало: Вранці 6 жовтня під час повітряної тривоги російські війська завдали ракетного удару по території Шепетівського району Хмельницької області, одна з двох ракет впала поряд з об'єктом інфраструктури.
Інша впала на пустирі.