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За 5 днів на Херсонщині звільнили 29 населених пунктів – Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 6 жовтня 2022, 15:21
За 5 днів на Херсонщині звільнили 29 населених пунктів – Генштаб
Олексій Громов. Фото mediacenter.org.ua

Збройні сили України з 1 жовтня звільнили 29 населених пунктів у Херсонській області.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 6 жовтня

Пряма мова Громова: "З 1 жовтня 29 населених пунктів взято під контроль".

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Деталі: За його словами, на херсонському напрямку російські війська за рахунок резервів намагаються контратакувати, щоб стримати наступ ЗСУ та відновити контроль над втраченими територіями.

Передісторія: 

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Теми: Херсонська областьдеокупаціяЗбройні сили
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