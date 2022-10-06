За 5 днів на Херсонщині звільнили 29 населених пунктів – Генштаб

Збройні сили України з 1 жовтня звільнили 29 населених пунктів у Херсонській області.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 6 жовтня

Пряма мова Громова: "З 1 жовтня 29 населених пунктів взято під контроль".

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Деталі: За його словами, на херсонському напрямку російські війська за рахунок резервів намагаються контратакувати, щоб стримати наступ ЗСУ та відновити контроль над втраченими територіями.

Передісторія:

Раніше начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що ЗСУ від початку жовтня звільнили від російських окупантів понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.