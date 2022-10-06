Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

За 5 днів на Херсонщині звільнили 29 населених пунктів – Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 6 жовтня 2022, 15:21
Олексій Громов. Фото mediacenter.org.ua

Збройні сили України з 1 жовтня звільнили 29 населених пунктів у Херсонській області.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 6 жовтня

Пряма мова Громова: "З 1 жовтня 29 населених пунктів взято під контроль".

Деталі: За його словами, на херсонському напрямку російські війська за рахунок резервів намагаються контратакувати, щоб стримати наступ ЗСУ та відновити контроль над втраченими територіями.

Передісторія: 

Теми: Херсонська областьдеокупаціяЗбройні сили
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: "Шахеди" не вплинуть на хід війни, росіяни використовують їх для терору

ЗМІ: США ліквідували двох ватажків ІДІЛ

відеоОточення ОП отримує мільйони з бюджету за піар влади на каналі "Рада" – ЗМІ

Комітет Ради підтримав кандидатуру ексголови Ощадбанку Пишного на очільника НБУ

Зеленський закликав до превентивного тиску на РФ через ядерні погрози, у Росії істерика

Данілов відповів Матвієнко: Думайте не про переговори, а про захист у Гаазі

Усі новини...
Херсонська область
Понад 400 км² Херсонщини звільнено останнім часом - Гуменюк
Британська розвідка: ЗСУ посунули лінію фронту на Херсонщині на 20 км, у Росії дилема
Зеленський: Захисники звільнили на Херсонщині 3 населені пункти
Останні новини
07:10
Зведення Генштабу: На підмогу російській армії на окуповану Донеччину відправили 500 злочинців
06:35
Росіяни вперше атакували Запоріжжя іранськими дронами
05:50
ISW: "Шахеди" не вплинуть на хід війни, росіяни використовують їх для терору
05:19
Байден — про погрози Путіна: Ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Карибської кризи
04:11
Командування: ЗСУ знищили 18 російських гаубиць і понад сотню військових
03:25
У Таїланді колишній поліцейський увірвався до дитсадка зі зброєю — загинули 23 дітей
02:28
ЗМІ: США ліквідували двох ватажків ІДІЛ
01:59
Пентагон: Наразі немає інформації, що Путін вирішив застосувати ядерну зброю
01:15
ВіДЕОПовітряні сили: ЗСУ збили два російські безпілотники
00:36
Сумщина: Росіяни обстріляли з САУ житловий масив, без постраждалих
Усі новини...