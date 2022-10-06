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Україна відреагувала на запропоновані РФ переговори: Одна брехня

Євген КізіловЧетвер, 6 жовтня 2022, 18:21
Україна відреагувала на запропоновані РФ переговори: Одна брехня
Олена Кондратюк на саміті глав Парламентів G20 в Індонезії, фото Верховної Ради

Український парламент відхилив пропозицію парламенту російського сісти за стіл переговорів.

Джерело: віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк у Facebook

Деталі: Раніше голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко на саміті глав Парламентів G20 в Індонезії запропонувала делегації України, яку очолює Кондратюк, "терміново сісти за стіл переговорів".

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Відповідь Кондратюк дослівно: "Рада, що мій сьогоднішній виступ на Саміті G20 в Індонезії з закликом до парламентів усіх країн світу засудити злочини росіян, псевдореферендуми і анексію наших територій підтримали усі демократії, також він змусив росіян вчергове збрехати про переговори, тепер - вже у парламентах…

Відверто кажучи, від попереднього пафосу і зверхності "матвієнок" залишилась одна брехня!

Всі, хто проголосував за анексію українських територій - воєнні злочинці! З ними ніхто ніяких переговорів вести не буде! Всі вони відповідатимуть в Міжнародному Трибуналі!

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Україна перемагає і переможе!"

Що передувало: Голова Радфеду РФ Валентина Матвієнко запропонувала делегації України на майданчику 8-го саміту глав Парламентів G20 в Індонезії сісти за стіл переговорів. "Давайте просто сьогодні на майданчику парламентської "двадцятки" сядемо за стіл переговорів: парламент Росії, парламент України. Давайте спробуємо зрозуміти один одного, знайти домовленості", - заявила вона.

Теми: переговориРосіяУкраїнаВерховна Рада
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