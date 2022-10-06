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Голова Радфеду РФ запропонувала делегації України негайно сісти за стіл переговорів

Ірина БалачукЧетвер, 6 жовтня 2022, 14:20
Валентина Матвієнко. Фото council.gov.ru

Голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко запропонувала делегації України на майданчику 8-го саміту глав Парламентів G20 в Індонезії терміново сісти за стіл переговорів.

Джерело: російський "Інтерфакс", сайт Верховної Ради

Пряма мова Матвієнко на засіданні "парламентської G20": "Давайте просто сьогодні на майданчику парламентської "двадцятки" сядемо за стіл переговорів: парламент Росії, парламент України. Давайте спробуємо зрозуміти один одного, знайти домовленості".

Деталі: За її словами, Росія виступає за "переговори, діалог, мирне політичне вирішення цієї кризи".

"Давайте домовлятися і сідати за стіл переговорів", – підсумувала Матвієнко.

За даними сайту РВ, делегацію Верховної Ради України на 8-му Саміті голів парламентів G20 від України очолює віце-спікер Олена Кондратюк.

Парламентський саміт країн "Великої двадцятки", P20, проходить 6-7 жовтня в Джакарті, Республіка Індонезія.

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Теми: РосіяУкраїнапереговори
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