Голова Радфеду РФ запропонувала делегації України негайно сісти за стіл переговорів
Голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко запропонувала делегації України на майданчику 8-го саміту глав Парламентів G20 в Індонезії терміново сісти за стіл переговорів.
Джерело: російський "Інтерфакс", сайт Верховної Ради
Пряма мова Матвієнко на засіданні "парламентської G20": "Давайте просто сьогодні на майданчику парламентської "двадцятки" сядемо за стіл переговорів: парламент Росії, парламент України. Давайте спробуємо зрозуміти один одного, знайти домовленості".
Деталі: За її словами, Росія виступає за "переговори, діалог, мирне політичне вирішення цієї кризи".
"Давайте домовлятися і сідати за стіл переговорів", – підсумувала Матвієнко.
За даними сайту РВ, делегацію Верховної Ради України на 8-му Саміті голів парламентів G20 від України очолює віце-спікер Олена Кондратюк.
Парламентський саміт країн "Великої двадцятки", P20, проходить 6-7 жовтня в Джакарті, Республіка Індонезія.
Передісторія:
- 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але не з Володимиром Путіним, а з іншим президентом РФ.
- Того дня ж РНБО констатувала неможливість проведення переговорів із Путіним, а Зеленський згодом затвердив це указом.
- Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для переговорів з Україною доведеться чекати на зміну позиції чинного президента країни Володимира Зеленського або вже на його наступника.