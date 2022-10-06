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Україна просить у США більше систем ППО, готуючись до ударів по інфраструктурі взимку – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 6 жовтня 2022, 18:41

Україна змінила перелік пріоритетної зброї для отримання в Сполучених Штатів із наближенням зими: тепер перші місця там посідають системи протиповітряної оборони, оскільки Росія, ймовірно, активізує ракетні удари по інфраструктурі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico.

У Києві вважають, що на тлі краху російських сил на фронті Владімір Путін вирішить здійснити ракетні удари по цивільній інфраструктурі українських міст.

"Україна досі змогла попередити більшість атак Росії, та ми можемо очікувати, що Росія збільшить ракетні атаки по критичній інфраструктурі України (в прийдешні тижні). Ми повинні надати всі ресурси, яких потребує Україна для захисту від ракетних ударів РФ", – заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен, який вирушив до Вашингтона для переговорів щодо постачання Києву зброї.

Представник Пентагону на умовах анонімності підтвердив Politico, що сценарій ракетних ударів по інфраструктурі є ймовірним, адже Росія вже вдавалася до цього. Крім того, в РФ закінчується запас високоточних ракет, тому удари будуть усе більш неточними, а отже, руйнівними.

Водночас в американському Міноборони вказують, що через велику площу України буде важко забезпечити повний захист від усіх небезпек із повітря – від атак російських підводних човнів до бомбардувальників, які пролітають поблизу українського кордону.

США сприяли передачі Україні систем С-300 від Словаччини, а також оголосили про передачу протиповітряних радарів і двох власних комплексів ППО NASAMS. Українська сторона, однак, говорить, що цієї кількості недостатньо і прибуде вона не одразу.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляли раніше ЗМІ, Україна звернулася до США з проханням передати далекобійні ракетні системи ATACMS з умовою узгоджувати цілі, що будуть ними уражені – таким чином у Києві хочуть подолати опір Вашингтона, який побоюється можливої ескалації.

Теми: СШАУкраїназброявійна
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