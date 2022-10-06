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ЗСУ лише за пів дня назбивали чотири іранські дрони

Євген КізіловЧетвер, 6 жовтня 2022, 20:34
фото: mezha.media

6 жовтня з 15:00 по 20:00 на півдні України підрозділи зенітних ракетних військ знищили п’ять безпілотників окупантів, чотири з яких іранського виробництва.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Деталі: Йдеться про три іранських дрони-камікадзе Shahed-136, один ударний іранський безпілотний авіаційний комплекс Mohajer- 6 і один БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан -10".

Успіху в небі досягли повітряні командування "Центр", "Захід" і "Південь".

В Одеській ОВА повідомили, що три дрони були збиті ввечері у небі над Одещиною.

 

Нагадаємо: Збройні сили України знищили 60% з 86 одиниць дронів-камікадзе Shahed-136, які Росія уже запустила по Україні.

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Теми: безпілотникиІранвійнаЗбройні сили
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