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Оточення ОП отримує мільйони з бюджету за піар влади на каналі "Рада" – ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 6 жовтня 2022, 22:35

Парламентський телеканал "Рада" посилено піарить представників Офісу президента. За таку послугу оточення ОП отримує десятки мільйонів гривень з державного бюджету.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: Журналісти проаналізували ефір і з'ясували, що канал "Рада" витрачає щоденно десятки хвилин на піар представників Офісу президента – Андрія Єрмака, Кирила Тимошенка та Михайла Подоляка. Щоденно – а іноді й щогодини – цитати цих людей із соцмереж Twitter та Facebook, новини про різноманітні зустрічі, розтягнуті на багато разів вирізки з інтерв’ю.

Повідомляється, що за наповнення контентом телеканалу відповідає компанія "Кінокіт", яку обрали для цієї мети в обхід системи "Прозорро" і заплатили їй 140 млн гривень за неповний 2022 рік.

Компанія ця, за інформацією журналістів, пов'язана із замом Єрмака Кирилом Тимошенком. І саме Тимошенка, згідно з аналізом Bihus.Info, найбільше показують в етері.

Bihus.Info нагадала, що до роботи в Офісі президента Тимошенко і сам займався створенням відоконтенту в компанії "Гуд медіа", яка співпрацювала, до речі, з "Кінокітом".

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Теми: Офіс президентателебаченняВерховна Радакорупція
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