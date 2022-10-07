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У Таїланді колишній поліцейський увірвався до дитсадка зі зброєю — загинули 23 дітей

"Українська правда"П'ятниця, 7 жовтня 2022, 03:25
Рятувальники підраховують труни з тілами загиблих у морзі лікарні. ФОТО: GETTY

Колишній поліцейський убив 34 людини, включно з 23 дітьми, у дитячому садочку в Утхай Савані в Таїланді.

Джерело: Reuters

Деталі: Напад здійснив чоловік на ім’я Панья Кхамрапм. Він колишній працівник поліції. Рік тому його звільнили у зв'язку зі звинуваченнями у вживанні наркотиків. Також він постав перед судом за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Представник поліції Пайсал Луесомбон розповів, що  Панья Кхамрапм був у суді раніше цього дня, а потім вирушив до дитячого садка, щоб забрати дитину. Пайсал Луесомбон розповів, що чоловік почав вбивства, "коли він не знайшов там (у садку – Ред.) своєї дитини".

Районний чиновник Джідапа Бунсом, який у цей час працював у сусідньому офісі, сказав Reuters, що  Панья Кхамрапм прийшов близько обіду і спочатку застрелив чотирьох або п'ять співробітників садка, а потім увірвався в замкнену кімнату, де спали діти.

При собі в нападника був легально придбаний пістолет калібру 9 мм, а також ніж. В основному він використовував саме ніж.

Пізніше Панья Кхамрапм попрямував додому, де застрелив свою дружину і дитину і наклав на себе руки.

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Зазначається, що  кілька дітей вижили.

У садочку були діти віком від двох до п'яти років. Загалом там було близько 30 дітей - це менше, ніж зазвичай, оскільки через сильний дощ багато хто не прийшов.

Як пише Reuters, це масове вбивство - одне з найстрашніших убивств дітей однією людиною.

Андерс Брейвік убив 69 осіб, здебільшого підлітків, у літньому таборі в Норвегії в 2011 році.  Кількість загиблих в інших випадках охоплює 20 дітей у школі Сенді Хук у Ньютауні у 2012 році, 16 у Данблейні в Шотландії в 1996 році та 19 у школі в Ювальді (США) у цьому році. Крім того, у 2004 році невдалий штурм росіянами школи в Беслані призвів до смерті 186 дітей.

У Таїланді незаконне володіння вогнепальною зброєю карається тюрмою на строк до 10 років. Однак рівень володіння зброєю високий порівняно з деякими іншими країнами Південно-Східної Азії. Поширена нелегальна зброя, багато з якої привезені з охоплених заворушеннями сусідніх країн.

Теми: Таїланднапад
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