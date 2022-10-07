ISW: "Шахеди" не вплинуть на хід війни, росіяни використовують їх для терору

Використання Росією іранських безпілотників Shahed-136 навряд чи істотно вплине на хід війни.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Зазначається, що використання цих безпілотників не призводить до ефектів, аналогічних використанню Україною американських систем HIMARS.

Росіяни не направляють безпілотники на асиметричні вузли поблизу поля бою, але використовували багато "Шахедів" проти цивільних цілей у тилових районах. Імовірно, вони сподіваються викликати нелінійний ефект за допомогою терору.

ISW пише, що російські війська, схоже, вже використали нетривіальну частину постачань Shahed-136, якщо твердження про надані Росії "сотні" безпілотників правильні.

6 жовтня українські війська, ймовірно, продовжили контрнаступальні операції на північному сході Харківської області в районі Куп'янська та операції уздовж дороги Кремінна-Сватово на заході Луганської області.

Росіяни, ймовірно, створюють оборонні позиції у верхній частині Херсонської області. Вони продовжили наземні атаки в Донецькій області і могли досягнути нових успіхів у районі Бахмута. Також росіяни продовжували завдавати артилерійських, авіаційних і ракетних ударів на захід від Гуляйполя, а також у Дніпропетровській і Миколаївській областях.

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